Mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa tại 2 xã Phúc Thịnh và Thư Lâm sẽ được triển khai như thế nào?

ANTD.VN - Hà Nội đã quyết định chọn 2 xã Phúc Thịnh và Thư Lâm để triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. Theo kế hoạch, việc triển khai thí điểm sẽ diễn ra đồng bộ trong giai đoạn 2027-2030…

Nhiều khu đất tại xã Thư Lâm được quy hoạch để xây dựng các khu đô thị tái định cư cho người dân

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 8-7-2026 của Thành ủy Hà Nội về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn thành phố.

Theo Nghị quyết, Hà Nội sẽ tổ chức triển khai thí điểm mô hình này tại 2 xã Phúc Thịnh và Thư Lâm; bảo đảm việc thí điểm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với định hướng tổ chức không gian phát triển, điều kiện hạ tầng, tiềm năng phát triển, năng lực quản trị và mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị cơ sở.

Về lộ trình cụ thể, năm 2026 tập trung hoàn thiện, ban hành đề án; xây dựng kế hoạch triển khai, các chương trình, đề án, dự án thành phần; kiện toàn cơ chế chỉ đạo, điều hành; xác định nhiệm vụ ưu tiên, nhu cầu và phương án bố trí nguồn lực; hướng dẫn các xã, phường áp dụng tiêu chí phù hợp để triển khai tại địa phương.

Giai đoạn 2027-2030 tổ chức triển khai đồng bộ tại địa bàn thí điểm; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện trên cơ sở Bộ tiêu chí; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp; theo dõi, đánh giá việc áp dụng tiêu chí tại các xã, phường còn lại.

Năm 2030 tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thí điểm, hoàn thiện tiêu chí, cơ chế, chính sách và phương thức tổ chức thực hiện, làm cơ sở xem xét mở rộng, nhân rộng mô hình trong giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 2031-2035 tiếp tục triển khai, hoàn thiện mô hình, mở rộng đối với các địa bàn đủ điều kiện. Năm 2035 tổ chức tổng kết đề án, đánh giá toàn diện kết quả, tác động, tính khả thi và hiệu quả thực hiện, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn thành phố.

Thành ủy Hà Nội nêu rõ, tại các địa bàn thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa phải làm rõ phương án quản trị địa phương trong điều kiện quy mô dân số, yêu cầu cung ứng dịch vụ công, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và nhu cầu quản lý nhà nước, trong khi vẫn bảo đảm nguyên tắc không làm tăng biên chế. Việc thí điểm phải gắn với chuẩn bị đồng bộ điều kiện về hạ tầng, dữ liệu, nhân lực, phương thức điều hành và cơ chế phối hợp liên ngành.

Để triển khai thí điểm có hiệu quả mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa", Thành ủy Hà Nội đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, yếu tố tiên quyết đầu tiên là hoàn thiện thể chế để triển xây dựng bởi đây là mô hình chưa có tiền lệ và chưa có khuôn khổ pháp lý đầy đủ. Theo đó, Hà Nội sẽ xây dựng cơ chế thí điểm có kiểm soát đối với các nội dung mới; cho phép áp dụng các cơ chế linh hoạt về phân cấp, ủy quyền, phối hợp liên ngành để rút ngắn quy trình, nâng cao hiệu quả điều hành...

Các yếu tố quan trọng tiếp theo là phát triển nguồn nhân lực; bố trí nguồn lực; ứng dụng công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số; tăng cường truyền thông, tạo đồng thuận xã hội và phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

Trong đó, thành phố sẽ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ riêng về ngân sách, nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hỗ trợ chuyên gia, hỗ trợ kỹ thuật và nền tảng dữ liệu dùng chung cho địa bàn thí điểm.