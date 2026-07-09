Hiện đại hóa con người, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - Ngày 9/7/2026, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nỗ lực vì sự an toàn của nhân dân

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động tham mưu Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Công an ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về PCCC và CNCH. Trong đó, đã tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 02 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới; tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH; tham mưu ban hành các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đã tổ chức 107.644 lượt kiểm tra an toàn về PCCC, kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục nhiều tồn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, công tác hướng dẫn chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ, thẩm định thiết kế về PCCC tiếp tục được tăng cường; nhiều chuyên đề về phòng ngừa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chung cư, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH điều hành phần tham luận tại Hội nghị

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và CNCH; điều động 6.006 lượt phương tiện, 35.668 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia xử lý 1.954 vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố; trực tiếp cứu được 748 người, hướng dẫn thoát nạn cho nhiều người và bảo vệ tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng...

Đặc biệt, việc cử Đoàn công tác của Bộ Công an tham gia thực hiện nhiệm vụ CNCH quốc tế tại Venezuela tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và góp phần nâng cao hình ảnh lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Lan tỏa kỹ năng, phổ biến kiến thức thay đổi nhận thức người dân

Song song với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương thức thực hiện, từng bước chuyển mạnh từ tuyên truyền truyền thống sang truyền thông đa nền tảng, lấy người dân làm trung tâm, lấy chuyển đổi số làm động lực, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa và xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố trong cộng đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH tiếp tục phát triển sâu rộng trên phạm vi cả nước. Đến nay, cả nước đã thành lập và duy trì hoạt động 74.421 Đội dân phòng với gần 600 nghìn thành viên; 56.412 mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC"; 61.722 "Điểm chữa cháy công cộng". Đồng thời, 26 địa phương đã thành lập Trung tâm học tập (giáo dục) cộng đồng về PCCC và CNCH, thu hút gần 500 nghìn lượt người đến tham quan, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy, thoát nạn…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận về những nội dung trọng tâm phục vụ công tác PCCC và CNCH như: Giải pháp kiềm chế, kéo giảm cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện; phối hợp ngành điện lực kiểm soát an toàn điện sau công tơ; Bố trí kiện toàn và duy trì hoạt động của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực trong điều kiện tổ chức bộ máy mới; Giải pháp kéo giảm 5% số vụ cháy cấp III trở lên, đặc biệt kéo giảm cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người…; chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường công tác PCCC tại cấp cơ sở, cấp xã trong giai đoạn hiện nay…

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm với các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đạt được trong thời gian qua.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nghiên cứu xây dựng hành lang pháp lý trong công tác PCCC và CNCH nhằm đồng bộ hóa hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác PCCC và CNCH.

Tăng cường hiện đại hoá về con người và trang thiết bị tiên tiến, phương tiện đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc điểm địa bàn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực tế, hướng dẫn tổng kết các chuyên đề, lĩnh vực trọng tâm trong công tác PCCC và CNCH. Nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ để xây dựng hành lang pháp lý và chế độ chính sách cho lực lượng PCCC đáp ứng phương châm "4 tại chỗ"...