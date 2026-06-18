Bộ Công an tổ chức công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

ANTD.VN -Ngày 18/6/2026, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Dự Lễ công bố có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW; Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW.

Cùng dự đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Đảng ủy CATW, thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2025 – 2030…

Các đại biểu dự Lễ công bố.

Tại Lễ công bố, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 13 đồng chí. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2025 – 2030. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 4 đồng chí.

Thừa ủy quyền, Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương.

Thay mặt Đảng ủy CATW, Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy CATW chúc mừng các đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đứng trước trách nhiệm mới rất vinh quang, phải góp phần quan trọng lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động, thúc đẩy sự vào cuộc quyết liệt, có hiệu quả của toàn lực lượng Công an nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, Đảng ủy CATW về bảo đảm an ninh, trật tự, với các sản phẩm, kết quả cụ thể vì Đảng, vì dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương chúc mừng các đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương.

Để hoàn thành trách nhiệm vinh quang trong giai đoạn cách mạng mới, đồng chí Bí thư Đảng ủy CATW đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW phải phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, cũng như trong tổ chức thực hiện, bảo đảm chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên, chủ động, ngay từ đầu, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của cấp ủy các cấp. Đổi mới tư duy công tác kiểm tra, giám sát, lấy phòng ngừa sai phạm, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, tinh thần “Ba Nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” là trọng tâm.

Khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Đảng ủy CATW ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2025 - 2030 và phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban Kiểm tra, nghiên cứu, báo cáo Đảng ủy CATW ban hành Đề án tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân nhiệm kỳ 2025 – 2030 để tổ chức thực hiện.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố.

Mỗi thành viên Ủy ban Kiểm tra phải quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: cán bộ kiểm tra phải “trong sáng như gương, sắc như gươm”, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, tự kiểm tra, giám sát chính mình và chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, liêm chính, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng, bản lĩnh trong công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy nhanh chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát, phấn đấu đến hết năm 2026 thực hiện “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu”.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2025 – 2030 khẳng định, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW xin tiếp thu toàn diện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy CATW và sẽ cụ thể hóa trong công tác tham mưu Đảng ủy CATW, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân thời gian tới.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy CATW, Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu trong tham mưu thực hiện các quyết sách chiến lược quan trọng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW luôn quán triệt toàn diện, nghiêm túc các quy định, quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy CATW; đồng thời thể hiện tinh thần “trung thành, đoàn kết, kỷ cương, liêm khiết, hiệu quả” để tập trung nâng cao chất lượng tham mưu Đảng ủy CATW, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân…