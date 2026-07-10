Venezuela luôn khắc ghi tình cảm đoàn kết trong sáng của Việt Nam

ANTD.VN - Ngày 9/7 theo giờ địa phương, tại sân bay quốc tế Simón Bolívar ở Thủ đô Caracas, chính phủ Venezuela đã tổ chức lễ tiễn Đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam lên đường về nước sau khi hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất kép xảy ra hôm 24/6.

Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam trao tặng nhu yếu phẩm và thực phẩm cho các nạn nhân động đất tại Venezuela

Tham dự lễ tiễn có Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách châu Á, Trung Đông và châu Đại Dương Andrea Corea, cùng đông đảo quan chức Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng của Venezuela.

Phát biểu tại lễ tiễn, thay mặt Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV), Chính phủ, nhân dân Venezuela và cá nhân Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez, Bộ trưởng Ngoại giao Yván Gil Pinto bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, cũng như cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kịp thời cử đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn gồm 124 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sang hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất.

Bộ trưởng Yván Gil nhấn mạnh ngay sau thảm họa, bên cạnh việc cử đoàn cứu hộ cứu nạn, Việt Nam đã khẩn trương gửi 45 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới Venezuela, góp phần giúp người dân vùng bị ảnh hưởng sớm vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Tiếp đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ khẩn cấp 300.000 USD để hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Bộ trưởng Yván Gil, những nghĩa cử thiết thực đó là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết quốc tế, tình hữu nghị truyền thống và sự gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc. Ông khẳng định: "Venezuela sẽ luôn khắc ghi tình cảm đoàn kết trong sáng, vô tư của Việt Nam."

Trao đổi với báo giới sở tại, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ khẳng định việc Việt Nam cử đoàn cứu hộ, cứu nạn sang hỗ trợ Venezuela xuất phát từ tình đoàn kết truyền thống, đường lối đối ngoại và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam; đồng thời khẳng định năng lực và sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với các thách thức toàn cầu và thảm họa nhân đạo.

Theo Đại sứ Vũ Trung Mỹ, quyết định này còn bắt nguồn từ truyền thống nhân văn "tương thân tương ái," "thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam. Sự đồng cảm với những mất mát mà nhân dân Venezuela phải gánh chịu đã trở thành động lực để các cán bộ, chiến sỹ cứu hộ vượt qua khoảng cách địa lý xa xôi và những điều kiện khó khăn tại địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc Việt Nam cử đoàn cứu hộ, cứu nạn tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của Chính phủ Venezuela và được báo chí, các phương tiện truyền thông sở tại phản ánh đậm nét trong những ngày qua.

Trên các nền tảng mạng xã hội, người dân tại những khu vực chịu thiệt hại nặng nề, đặc biệt là khu đô thị Playa Grande thuộc bang La Guaira, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng cứu hộ Việt Nam không chỉ tham gia tìm kiếm, đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát mà còn trực tiếp phân phát hàng chục tấn lương thực, nhu yếu phẩm tới hàng trăm hộ gia đình bị mất nhà cửa.

Trong khi đó, truyền thông Venezuela dẫn đánh giá của các chuyên gia cho rằng đây là một trong những chiến dịch nhân đạo ở nước ngoài phức tạp và nguy hiểm nhất mà Việt Nam từng triển khai. Khả năng thích ứng nhanh, tác phong chuyên nghiệp và tính kỷ luật của đoàn cứu hộ Việt Nam được dư luận sở tại đánh giá cao, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng chung tay hỗ trợ bạn bè quốc tế khi gặp khó khăn.