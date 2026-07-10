Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy UBND phường Bạch Mai và các cán bộ chiến sĩ Công an phường.

Lãnh đạo UBND phường Bạch Mai tặng hoa chúc mừng lực lượng an ninh Công an phường

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam; khẳng định những đóng góp của lực lượng An ninh Công an phường Bạch Mai trong xây dựng, trưởng thành từ khi thành lập.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh Công an phường Bạch Mai; đồng thời đề nghị lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề về an ninh ngay từ sớm, từ xa; xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng phát biểu tại buổi lễ

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường khẳng định, lực lượng An ninh Công an phường sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, lực lượng An ninh sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.