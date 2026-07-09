Câu chuyện ở Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội

ANTD.VN - Giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở cai nghiện ma túy là nhiệm vụ đặc thù, đòi hỏi bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần cảnh giác cao. Tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội, mỗi ca trực đêm là sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm bảo đảm môi trường an toàn, kỷ cương để học viên yên tâm điều trị, học tập và lao động trị liệu.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những chốt trực sáng đèn. Trong môi trường quản lý đặc thù, công tác trực đêm được tổ chức khoa học, duy trì liên tục để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, giữ vững an ninh, an toàn tại cơ sở.

Cán bộ chiến sĩ đi tuần tra quanh đơn vị

Ban tuần tra gồm cán bộ, chiến sĩ, người lao động phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động tổ chức tuần tra, kiểm soát trên toàn bộ khuôn viên đơn vị. Các tổ công tác thường xuyên kiểm tra khu học viên, khu hành chính, khu sản xuất, khu tăng gia, hệ thống hàng rào, cổng kiểm soát và các vị trí trọng điểm.

Cán bộ, chiến sĩ, người lao động trực tuần tra tại các đội, buồng

Cùng thời điểm, tại các Đội quản lý học viên, cán bộ trực đêm duy trì chế độ thường trực, quản lý chặt chẽ tình hình sinh hoạt, diễn biến tư tưởng, sức khỏe của học viên; kịp thời phát hiện, xử lý những biểu hiện bất thường, bảo đảm việc chấp hành nội quy và giữ vững ổn định trong từng khu quản lý. Hai lực lượng thực hiện những nhiệm vụ khác nhau nhưng luôn giữ liên lạc, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành thế trận bảo vệ khép kín.

Lực lượng bảo vệ kiểm tra cặn kẽ từng đoạn đường, từng ổ chốt khóa phòng nghỉ của học viên cai nghiện.

Đêm càng về khuya, những bước chân tuần tra vẫn đều đặn trên các tuyến đường nội bộ. Tiếng bộ đàm vang lên với những báo cáo ngắn gọn, chính xác. Dù thời tiết nắng nóng hay mưa gió, các tổ công tác vẫn thực hiện đầy đủ các vòng kiểm tra theo kế hoạch. Ánh đèn tại các chốt trực không tắt, cán bộ trực tại các đội luôn bám sát địa bàn quản lý, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn mọi nguy cơ mất an ninh, trật tự. Chính sự bền bỉ, tận tụy và tinh thần trách nhiệm ấy đã góp phần giữ vững môi trường an toàn, ổn định cho công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ học viên.

Đúng 7h sáng, ca trực khép lại. Công tác bàn giao được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ trước khi lực lượng mới tiếp nhận nhiệm vụ. Sau một đêm thức trắng, nhiều cán bộ lại tiếp tục bắt đầu ngày làm việc với những nhiệm vụ thường nhật.

Hàng tuần, Ban Chỉ huy Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 họp bàn xây dựng phương án lịch trực chỉ huy, trực tuần tra.

Đối với Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội, trực đêm không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn góp phần tạo điều kiện để học viên yên tâm điều trị, học tập và lao động trị liệu. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, người lao động không chỉ cần vững chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp mà còn phải thấu hiểu tâm lý học viên, kết hợp hài hòa giữa kỷ luật nghiêm minh với tinh thần nhân văn trong quản lý, giáo dục.

Để mỗi ca trực đạt hiệu quả, Ban Chỉ huy Cơ sở luôn chú trọng xây dựng lịch trực khoa học, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực tuần tra và trực tại các đội; đồng thời tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị và kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ánh đèn trực đêm không chỉ soi sáng những tuyến tuần tra hay các chốt kiểm soát, mà còn là biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những cống hiến thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ và người lao động, âm thầm gìn giữ sự bình yên của đơn vị, để mỗi ngày mới bắt đầu trong an toàn và để mỗi học viên có thêm cơ hội rèn luyện, phục hồi, hướng tới hành trình làm lại cuộc đời.