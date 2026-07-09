Khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn

ANTD.VN - Ngày 9-7-2026, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì hội nghị sơ kết đánh giá 6 tháng đầu năm công tác công an của 21 địa bàn xã, phường trên địa bàn thành phố...

Nghiêm túc xem xét các đơn vị chuyển biến chậm

Sau phần khai mạc, Thượng tá Nguyễn Bá Ngự, Phó trưởng Phòng Tham mưu CATP đã có báo cáo sơ kết, đánh giá sơ bộ các chỉ tiêu công tác, tồn tại hạn chế của công an 21 xã, phường gồm: Hà Đông, Dương Nội, Hòa Phú, Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Thanh Xuân, Thanh Oai, Tam Hưng, Chương Mỹ, Xuân Mai, Trần Phú, Dân Hòa, Phú Nghĩa, Bình Minh, Tây Phương, Quảng Bị, Phương Liệt, Hòa Lạc, Phú Lương, Hạ Bằng và Khương Đình.

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, các đơn vị đã tham luận, báo cáo đánh giá tình hình công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, những tồn tại và các giải pháp khắc phục.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế, nhất là các đơn vị xếp thứ hạng ngoài 100 trên tổng số 126 xã phường, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Cụ thể, cần chấn chỉnh ngay công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tạo chuyển biến thực chất ở những đơn vị còn yếu, còn nhiều tồn tại.

“Tôi yêu cầu từng đơn vị phải xây dựng kế hoạch khắc phục với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ chỉ tiêu, rõ tiến độ, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm. Không chấp nhận tình trạng kế hoạch nhiều nhưng kết quả ít; chỉ đạo nhiều nhưng hiệu quả thấp; họp nhiều nhưng công việc không chuyển biến” - đồng chí Phó Giám đốc nêu rõ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh, kết quả 6 tháng cuối năm sẽ là căn cứ trực tiếp để đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của từng tập thể cấp ủy, chỉ huy và trách nhiệm của người đứng đầu. Đơn vị nào không tạo được chuyển biến thực chất, tiếp tục để chỉ tiêu ở nhóm cuối, để tội phạm gia tăng, cán bộ vi phạm hoặc để những tồn tại đã được kết luận tiếp tục lặp lại thì phải xem xét trách nhiệm theo quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền điều hành phần tham luận

Tập trung nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ tiêu và công tác nghiệp vụ cơ bản; coi đây là giải pháp nền tảng để nâng cao hiệu quả toàn diện các mặt công tác.

Với nhóm nhiệm vụ này, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu Công an 21 xã, phường khẩn trương rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, chỉ rõ từng chỉ tiêu chưa đạt, từng nguyên nhân, từng trách nhiệm và xây dựng lộ trình khắc phục theo từng tuần, từng tháng đối với từng lĩnh vực công tác. Mục tiêu là hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2026, phấn đấu hoàn thành cơ bản trước ngày 15/10/2026, tuyệt đối không để dồn việc vào cuối năm.

“Đối với các phòng nghiệp vụ giữ vai trò “tư lệnh” hệ lực lượng, phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho Công an cấp xã, phường; thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu của hệ lực lượng mình phụ trách. Chỉ tiêu nào không hoàn thành, lĩnh vực nào chuyển biến chậm thì trước hết phải xem xét trách nhiệm của phòng nghiệp vụ chủ trì, không để tình trạng giao chỉ tiêu nhưng buông lỏng kiểm tra, đôn đốc hoặc khoán trắng cho cơ sở, chấn chỉnh mạnh mẽ công tác nghiệp vụ cơ bản” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền giao nhiệm vụ.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác công an trên các lĩnh vực

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cho rằng, tập trung giữ vững tuyệt đối an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, yêu cầu cao nhất đối với Công an cấp xã, phường.

Trong đó, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; nâng cao chất lượng điều tra cơ bản, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình; kịp thời nhận về diện, xử lý dứt điểm ngay từ đầu các nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn phức tạp ninh, trật tự; giữ vững thế chủ động chiến lược, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Thượng tá Nguyễn Bá Ngự, Phó trưởng Phòng Tham mưu trình bày sơ kết 6 tháng của công an 21 xã, phường

“Đặc biệt, phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý vụ việc sang tư duy chủ động quản trị địa bàn, quản trị an ninh và kiểm soát rủi ro. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ gắn với đấu tranh quyết liệt, hiệu quả đối với các loại tội phạm. Mỗi đồng chí Trưởng Công an xã, phường phải trực tiếp nắm địa bàn, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo và trực tiếp chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền lưu ý.

Tập trung tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong công tác phòng, chống tội phạm; kiềm chế, kéo giảm bền vững tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững sự ổn định của từng địa bàn, từng lĩnh vực, không để phát sinh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không để hình thành các băng, ổ, nhóm tội phạm và các tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự.

Mỗi đơn vị phải xác định rõ từng địa bàn trọng điểm, từng tụ điểm phức tạp, từng đối tượng cầm đầu, từng ổ nhóm, từng nguyên nhân phát sinh. Tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm đường phố, tín dụng đen, cờ bạc và các loại tội phạm nổi lên theo từng địa bàn; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá; tăng cường truy bắt đối tượng truy nã…

Toàn cảnh hội nghị

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phải gắn chặt với công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; lấy phòng ngừa là cơ bản, lấy quản lý là nền tảng, lấy tấn công, trấn áp quyết liệt để răn đe, kiềm chế và làm giảm tội phạm một cách bền vững.

“Tôi yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực tiếp theo dõi kết quả thực hiện từng chỉ tiêu phòng, chống tội phạm; không chấp nhận việc hoàn thành chỉ tiêu trên báo cáo nhưng tình hình ngoài thực tế không chuyển biến” - đồng chí Phó Giám đốc nêu rõ.

Trong quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, phải xác định rõ đây là tuyến phòng ngừa đầu tiên, giải pháp căn cơ, lâu dài để giữ vững ổn định địa bàn. Kiên quyết chấm dứt tình trạng quản lý theo hồ sơ nhưng không quản lý được thực tế. Siết chặt công tác quản lý cư trú, quản lý dân cư, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng cháy, chữa cháy; quản lý các cơ sở kinh doanh nhạy cảm, khu chung cư, nhà trọ, khu công nghiệp, địa bàn giáp ranh và các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao về an ninh, trật tự, các nhóm đối tượng trọng điểm, đối tượng có nguy cơ cao phạm tội.

Thường xuyên rà soát, cập nhật, phân loại, kiểm soát di biến động của đối tượng hình sự, ma túy, truy nã, đối tượng chấp hành xong án phạt tù, đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh - thiếu niên hư và các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý, giáo dục, cảm hóa theo quy định; chủ động phòng ngừa tái phạm, phòng ngừa phát sinh tội phạm mới; tuyệt đối không để sót, lọt đối tượng hoặc buông lỏng quản lý dẫn đến phát sinh vụ án, vụ việc nghiêm trọng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và dữ liệu trong quản trị địa bàn. “Quản lý Nhà nước phải được đánh giá bằng hiệu quả thực tế, bằng sự ổn định của địa bàn, bằng việc kéo giảm nguy cơ phát sinh tội phạm và bằng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhìn nhận.

Nâng cao hiệu quả vận hành mô hình Công an địa phương 2 cấp bảo đảm thống nhất, thông suốt, hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

“Tôi yêu cầu Công an các xã, phường nhanh chóng thích ứng, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức mới; chủ động hơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; phát huy đầy đủ vai trò là lực lượng trực tiếp bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ của CATP. Xây dựng tác phong làm việc chủ động, chuyên nghiệp, trách nhiệm; không trông chờ, ỷ lại; không đùn đẩy trách nhiệm; không để bất kỳ khó khăn nào trong quá trình vận hành mô hình mới làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn” - đồng chí Phó Giám đốc CATP lưu ý.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; xây dựng nền hành chính Công an hiện đại, công khai, minh bạch và hiệu quả. Tập trung xây dựng lực lượng Công an cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao nhiệm của người đứng đầu và chất lượng đội ngũ CBCS. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ; siết chặt trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, bảo đảm mọi chỉ đạo được triển khai thực chất, hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh, mọi tồn tại đều phải xác định rõ trách nhiệm; mọi hạn chế đều phải có thời hạn khắc phục; mọi chỉ tiêu đều phải có người chịu trách nhiệm đến cùng. Mục tiêu cao nhất là mọi nhiệm vụ được giao đều phải được thực hiện đến cùng, có kết quả cụ thể, có chuyển biến thực chất và được nhân dân ghi nhận.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, 6 tháng cuối năm 2026 là giai đoạn quyết định kết quả thực hiện toàn bộ nhiệm vụ công tác năm. Vì vậy, việc nào chưa hoàn thành phải có giải pháp, việc nào còn vướng phải có biện pháp tháo gỡ, việc nào chậm tiến độ phải làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm. Ban Giám đốc sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Cần lưu ý tinh thần chỉ đạo là nói ít, làm nhiều; giao việc phải có sản phẩm; giao chỉ tiêu phải có kết quả; giao trách nhiệm phải kiểm điểm đến cùng.