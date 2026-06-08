Kịp thời tìm kiếm cụ bà 84 tuổi đi lạc nhờ hệ thống camera an ninh

ANTD.VN - Tận dụng hiệu quả dữ liệu từ hệ thống camera giám sát kết hợp tinh thần xung kích của lực lượng trẻ, công an phường Phúc Lợi (Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, kịp thời hỗ trợ gia đình tìm thấy cụ bà 84 tuổi đi lạc trong thời tiết khắc nghiệt.

Chiến sĩ Công an phường Phúc Lợi đưa cụ Lại Thị Xuân (84 tuổi, bị lẫn đi lạc) về với gia đình an toàn ngay trong đêm ngày 7-6 sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm

Tối 7-6-2026, Công an phường Phúc Lợi tiếp nhận tin báo từ chị Lại Thị Hiền (trú tại tổ 4, phường Phúc Lợi) về việc người thân là cụ Lại Thị Xuân (sinh năm 1942) rời nhà đi lạc. Tại thời điểm trình báo, gia đình không xác định được vị trí cũng như hướng di chuyển của cụ Xuân.

Được biết, do hoàn cảnh gia đình người thân đang phải nằm viện điều trị, cụ Xuân tuổi cao lại bị chứng trí nhớ suy giảm (bị lẫn) nên đã tự đi ra ngoài rồi mất phương hướng...

Trước tình hình thời tiết mùa hè oi nóng gay gắt, việc một cụ bà tuổi cao, sức yếu thất lạc ngoài đường đặt ra yêu cầu phải tìm kiếm càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phúc Lợi đã lập tức triển khai các biện pháp xác minh. Lực lượng đoàn viên thanh niên công an phường phát huy tinh thần xung kích, chủ động phối hợp với các tổ công tác, đồng thời thông báo nhanh đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở để cùng rà soát trên diện rộng.

Đáng chú ý, các chiến sĩ đã khai thác tối đa và hiệu quả dữ liệu từ Hệ thống giám sát của Trung tâm Camera Công an phường. Qua việc khẩn trương rà soát hình ảnh, lực lượng chức năng đã dựng lại chính xác lộ trình di chuyển của cụ Xuân.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định cụ Xuân đã đi bộ một quãng đường khá xa, sang tận khu vực Chợ Vàng (xã Gia Lâm). Ngay lập tức, tổ công tác đã tiếp cận, đón cụ và đưa về bàn giao cho gia đình an toàn ngay trong đêm

Sự nhạy bén trong việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số cùng tinh thần trách nhiệm cao đã giúp lực lượng công an nhanh chóng nắm bắt thông tin, hỗ trợ gia đình tiếp cận và đưa cụ bà về nhà an toàn.

Việc kịp thời hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Hành động thiết thực của tuổi trẻ Công an phường Phúc Lợi đã góp phần đưa phong trào thi đua “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” đi vào thực chất, tiếp tục bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an Thủ đô.