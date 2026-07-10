Nhiều tỉnh, thành phố mưa đặc biệt lớn, hàng trăm căn nhà bị ảnh hưởng

ANTD.VN - Theo Cục quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, từ ngày 8 đến ngày 9-7, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên mưa đặc biệt lớn.

Một chiếc xe ô tô bị đá trên núi rơi trúng khi đang lưu thông trên đường

Sáng ngày 9-7, mưa lớn gây sạt lở đá nghiêm trọng tại khu vực Dốc Cao Pha Mường Bú, huyện Mường La (tuyến QL279D), tỉnh Sơn La.

Một tảng đá lớn từ trên vách núi đã bất ngờ rơi xuống, đè trúng một chiếc ô tô đang lưu thông. Rất may mắn là không có thiệt hại về người, tuy nhiên phương tiện đã bị hư hỏng rất nặng ở phần đầu; tài xế bị thương.

Về nhà ở: Mưa lớn làm 04 căn nhà bị đổ sập (Lai Châu 01; Điện Biên 01; Sơn La 02); 141 nhà bị hư hỏng (Lai Châu 01; Điện Biên 102; Sơn La 38); 45 nhà di dời do nguy cơ sạt lở (Điện Biên 40; Sơn La 05); 36 nhà bị ảnh hưởng do ngập, sạt lở (Lai Châu 02; Lào Cai 11; Sơn La 11; Tuyên Quang 03; Thái Nguyên 09).

Về nông nghiệp: 243,03ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập, thiệt hại (Lai Châu 0,89ha; Điện Biên 57,17ha; Lào Cai 36,02ha; Sơn La 12,22ha; Tuyên Quang 31,73ha; Thái Nguyên 105ha).

Nhiều địa phương phía Bắc mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất

Về chăn nuôi: 24 con gia súc (Điện Biên 23; Sơn La 01) và 350 con gia cầm bị chết, cuốn trôi (Điện Biên 150; Thái Nguyên 200).

Về giao thông: 17 vị trí tại Quốc lộ 6, 4H, 12, 32 và 75 vị trí đường tỉnh (Lai Châu 04; Điện Biên 40; Lào Cai 16; Sơn La 15) bị sạt lở, ngập gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã tổ chức cứu chữa người bị thương, huy động lực lượng, phương tiện xử lý các vị trí đường giao thông bị sạt lở và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống.