Bộ GD-ĐT chưa chốt đề nghị của Tuyên Quang cho thi lại môn Toán

ANTD.VN - Trước nhiều luồng ý kiến về đề xuất cho thí sinh tại điểm thi THPT chuyên của Tuyên Quang được thi lại môn Toán, tối 9/7, Bộ GD-ĐT đã có phản hồi về vấn đề này.

Chiều 09/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Chiều 9/7, Sở GD-ĐT Tuyên Quang cho biết đã phối hợp nhà trường tổ chức gặp gỡ phụ huynh và thí sinh để lắng nghe ý kiến, ghi nhận nguyện vọng, đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các em.

Sở này cho biết đã tham mưu UBND tỉnh trình Bộ GD-ĐT để xem xét phương án tổ chức thi lại môn Toán đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Theo Sở GD-ĐT Tuyên Quang, 322 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang và 6 thí sinh tự do đều đồng ý thi lại môn Toán tốt nghiệp.

Tối 9/7, thông tin phản hồi từ Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Về việc này, Bộ GDĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm,xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Trên cơ sở Quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GDĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.