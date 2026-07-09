Hà Nội chọn 2 xã Phúc Thịnh và Thư Lâm thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

ANTD.VN - Theo Đề án thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" của thành phố Hà Nội, việc thí điểm sẽ được triển khai theo nguyên tắc không làm phát sinh đầu mối tổ chức trung gian, không làm tăng biên chế…

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Thành phố Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện Đề án triển khai thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên cơ sở quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng thời kế thừa những thành tựu sau 40 năm Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn thành phố, Hà Nội triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại xã Phúc Thịnh và Thư Lâm (thuộc huyện Đông Anh cũ).

Cùng đó, theo định hướng của thành phố, quan điểm xuyên suốt khi xây dựng mô hình là lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; mọi chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và mức độ hài lòng của nhân dân.

Đề án này hướng tới xây dựng một mô hình phát triển toàn diện ở cấp xã, phường, nơi quản trị hiện đại gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và con người. Đến nay, dự thảo Đề án đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất thông qua và tiếp tục hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Điểm nổi bật của mô hình là cụ thể hóa 8 đặc trưng của xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thủ đô.

Các nội dung phát triển không tách rời mà được thiết kế thành một chỉnh thể thống nhất, từ phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn đến xây dựng chính quyền phục vụ, phát huy dân chủ ở cơ sở, phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng hạ tầng đồng bộ, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng-an ninh và thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Một điểm mới đáng chú ý của Đề án là xây dựng hệ thống 54 tiêu chí định lượng để đánh giá mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa." Bộ tiêu chí không chỉ là công cụ theo dõi kết quả thực hiện mà còn giúp lượng hóa các mục tiêu phát triển, tạo cơ sở đánh giá, kiểm chứng và tổng kết quá trình thí điểm.

Mặt khác, việc thí điểm sẽ được triển khai theo nguyên tắc không làm phát sinh đầu mối tổ chức trung gian, không làm tăng biên chế; gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số và đổi mới phương thức quản trị địa phương.

Các tiêu chí, chỉ số đánh giá cùng cơ chế giám sát sẽ được thiết kế rõ ràng nhằm bảo đảm quá trình thí điểm mang lại kết quả thực chất, có thể đo lường và nhân rộng...

Việc xây dựng Đề án thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" cho thấy quyết tâm của Hà Nội trong đổi mới phương thức quản trị, hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại và lấy người dân làm trung tâm.