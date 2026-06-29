Công bố, trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá đối với 2 đồng chí Trưởng phòng

ANTD.VN -Chiều 29/6/2026, Công an thành phố Hà Nội (CATP) trang trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm Đại tá năm 2026 đối với 02 đồng chí Trưởng phòng. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP và Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy cấp đội và cán bộ chủ chốt thuộc Phòng Tham mưu và Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ đối với hai đồng chí được thăng cấp bậc hàm Đại tá năm 2026

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Công an Thành phố, Đại tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm Đại tá năm 2026 đối với đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu và đồng chí Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, đồng chí Giám đốc CATP đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được thăng cấp bậc hàm Đại tá

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP, đã chúc mừng hai đồng chí Trưởng phòng được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, việc được thăng cấp bậc hàm là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn đối với mỗi cán bộ lãnh đạo, chỉ huy.

Đồng chí đề nghị hai đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Công an Thủ đô Anh hùng; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, chỉ huy; bám sát cơ sở, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác được giao.

Các đồng chí trong Ban Giám đốc tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được thăng cấp bậc hàm

Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu hai đồng chí cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo trong công tác; tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ

Thay mặt hai đồng chí được thăng cấp bậc hàm, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP cùng sự giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong suốt quá trình công tác.

Đồng chí khẳng định, với cương vị và trách nhiệm mới, bản thân và đồng chí Nguyễn Ngọc Mẽ sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Giám đốc CATP; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực công tác; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.