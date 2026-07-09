Qua mô phỏng các kịch bản tăng trưởng, GRDP Hà Nội năm 2026 có thể đạt khoảng 11,14%

ANTD.VN - Trên cơ sở mô phỏng các kịch bản tăng trưởng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đánh giá, nếu chỉ tính đóng góp trực tiếp của từng ngành, GRDP Hà Nội năm 2026 có thể đạt khoảng 11,14%...

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cùng các đơn vị liên quan sáng 9-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, kết quả tăng trưởng GRDP của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm mới đạt khoảng 8,22%, chưa đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 11% mà thành phố đặt ra.

Đây là thách thức rất lớn đối với công tác điều hành của thành phố trong những tháng cuối năm và các năm tiếp theo.

Để ban hành những quyết sách đúng đắn, nhất là các chương trình, đề án lớn, thành phố rất cần hệ thống dữ liệu đầy đủ, các phân tích khách quan và căn cứ khoa học vững chắc. Chất lượng thông tin, dữ liệu, công tác phân tích và dự báo sẽ quyết định chất lượng điều hành.

Do vậy, đồng chí Vũ Đại Thắng đề nghị Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cần phát huy mạnh mẽ hơn với tư cách là cơ quan nghiên cứu chiến lược, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu

Chủ tịch UBND TP Hà Nội “đặt hàng” Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội và đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học tập trung nghiên cứu hai nội dung lớn, gồm: khẩn trương hoàn thiện mô hình tăng trưởng mới của Hà Nội; xác định rõ các động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Trong đó, mô hình tăng trưởng mới phải xác định rõ định hướng phát triển của từng lĩnh vực, vừa bảo đảm mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số, vừa phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Về động lực tăng trưởng, Chủ tịch UBND TP yêu cầu phải nghiên cứu, xác định rõ những lĩnh vực ưu tiên nào để tạo đột phá trong giai đoạn tới; mô hình tăng trưởng mới phải được cụ thể hóa theo từng ngành, từng lĩnh vực trên cơ sở Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm…

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cũng lưu ý, tất cả các nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của thành phố và phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Những vấn đề chung có thể do các viện nghiên cứu Trung ương thực hiện, nhưng các vấn đề đặc thù của Hà Nội thì Viện phải giữ vai trò đầu tàu.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Nguyễn Việt Hùng phát biểu

Tại buổi làm việc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Nguyễn Việt Hùng nhận định, mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 11% trong năm 2026 của Thủ đô là khả thi nếu khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách mới của Luật Thủ đô năm 2026 và phát huy được hiệu ứng lan tỏa giữa các ngành kinh tế.

Trên cơ sở mô phỏng các kịch bản tăng trưởng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đánh giá, nếu chỉ tính đóng góp trực tiếp của từng ngành, GRDP Hà Nội năm 2026 có thể đạt khoảng 11,14%. Bên cạnh triển vọng tích cực, Viện cũng cảnh báo những rủi ro nếu các ngành động lực không đạt kế hoạch.

Trên cơ sở phân tích định lượng, Viện kiến nghị tập trung ưu tiên 9 nhóm ngành động lực, gồm: Điện và hạ tầng năng lượng; công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao; xây dựng - hạ tầng - TOD; công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu; tài chính - đầu tư; logistics, vận tải, kho bãi; bán buôn, bán lẻ và thương mại điện tử; khoa học công nghệ, nghiên cứu - phát triển; cùng dịch vụ lưu trú, du lịch, MICE và kinh tế đêm.