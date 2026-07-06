Siêu máy tính dự đoán trận Mỹ vs Bỉ: Chủ nhà sáng cửa vào tứ kết

ANTD.VN - Siêu máy tính Opta đánh giá đội tuyển Mỹ nhỉnh hơn trong việc giành chiến thắng trước Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026, lúc 7h00 sáng 7-7. Dù khoảng cách giữa hai đội chỉ ở mức tối thiểu, lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định giúp đại diện xứ cờ hoa được cho là sáng cửa hơn trên đường giành vé tứ kết.

Trận đấu diễn ra sáng mai ở Seattle được xem là một trong những màn so tài cân bằng nhất vòng 1/8. Một bên là đội tuyển Mỹ đang có kỳ World Cup thành công trên sân nhà, bên kia là Bỉ với dàn cựu binh dày dạn kinh nghiệm và luôn biết cách bùng nổ ở những trận đấu loại trực tiếp.

Theo dữ liệu từ siêu máy tính Opta sau 25.000 lần mô phỏng, Mỹ có 37,2% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Trong khi đó, Bỉ sở hữu 36,5% cơ hội vượt qua đối thủ ngay ở thời gian thi đấu chính thức. Khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ được xác định ở mức 26,3%.

Mỹ và Bỉ là cuộc đấu rất cân bằng

Mỹ bước vào vòng 1/8 với sự tự tin lớn sau chiến thắng 2-0 trước Bosnia. Đội chủ nhà còn đón tin vui khi FIFA hủy án treo giò dành cho Folarin Balogun. Tiền đạo đang sở hữu 3 bàn ở Mundial năm nay đủ điều kiện ra sân sau khi chiếc thẻ đỏ ở trận trước được xem xét lại. Sự trở lại này giúp HLV Mauricio Pochettino có trong tay đội hình mạnh nhất.

Tỉ lệ chiến thắng của Mỹ và Bỉ gần như tương đương, dù đội hình Bỉ được đánh giá cao hơn

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Argentina, Mỹ đang trình diễn lối chơi đầy tốc độ và hiệu quả. Họ ghi ít nhất hai bàn ở cả bốn trận đã đấu, trở thành đội tuyển ngoài châu Âu và Nam Mỹ đầu tiên làm được điều này trong bốn trận World Cup liên tiếp.

Trong bối cảnh hai đồng chủ nhà Canada và Mexico đều đã dừng bước, Mỹ được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến lên khi được nhiều điều kiện ủng hộ. Nếu vượt qua Bỉ - đội bóng mà "thệ hệ vàng" như De Bruyne, Lukaku... đều đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, đội chủ nhà sẽ lần thứ hai góp mặt ở vòng tứ kết sau kỳ tích năm 2002.