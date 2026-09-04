Sinh con sau khi nghỉ hưu 2 tháng, lao động nữ có được hưởng chế độ thai sản?

ANTD.VN - Đóng bảo hiểm xã hội đủ thời gian theo quy định, người lao động nghỉ việc trước khi sinh vẫn có thể được hưởng chế độ thai sản.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh tặng hoa khách mời, chuyên gia tham dự chương trình

Ngày 4/9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức chương trình Giao lưu trực tuyến để cung cấp thông tin, tư vấn và giải đáp kịp thời những vấn đề người dân quan tâm về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là những chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân, người lao động, đồng thời tạo nền tảng cho sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội.

Trong đó, bảo hiểm y tế có vai trò thiết thực trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; đặc biệt đối với học sinh, sinh viên, việc tham gia bảo hiểm y tế góp phần giúp các em được chăm sóc sức khỏe ngay từ trường học, đồng thời giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình khi không may ốm đau, bệnh tật.

Tại chương trình Giao lưu trực tuyến, các chuyên gia, đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trực tiếp tiếp nhận và giải đáp các câu hỏi của độc giả những vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội được người dân quan tâm.

Liên quan đến chính sách thai sản, người lao động hỏi: "Tôi nghỉ hưu rồi nhưng sau khi nghỉ hưu được 2 tháng thì tôi sinh con, trước đó tôi đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ liên tục cho đến lúc nghỉ hưu không hề ngắt quãng. Thế tôi có được hưởng thai sản không".

Trả lời nội dung này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tại khoản 1, khoản 2 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là: phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con hoặc nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.

Theo khoản 4 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định đối tượng đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 53 và khoản 1 Điều 58 của Luật này. Thời gian hưởng chế độ thai sản không được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Khoản 1 Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con gồm bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp người lao động đã nghỉ hưởng chế độ hưu trí 02 tháng và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Người lao động cần nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội cơ sở nơi mình cư trú gồm các chứng từ theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 nêu trên.