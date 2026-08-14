ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát việc sử dụng biên chế tại vị trí việc làm công chức.

Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát việc sử dụng biên chế tại vị trí việc làm công chức

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố báo cáo việc giao, quản lý biên chế năm 2025, 2026 theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc bố trí viên chức thực hiện vị trí việc làm công chức tại các tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý;

Việc bố trí người làm việc tại vị trí việc làm công chức trong các tổ chức hành chính hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù trước đây chưa được cấp có thẩm quyền giao biên chế công chức.

Theo Đề cương kèm công văn, các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải thống kê tổng số tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đang được giao biên chế sự nghiệp; tổ chức hành chính hoạt động theo cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù nhưng trước đây chưa được giao biên chế công chức.

Báo cáo phải nêu cụ thể tên từng tổ chức, cơ cấu tổ chức bên trong đến cấp phòng và tương đương, căn cứ pháp luật giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và các vị trí việc làm công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với từng tổ chức hành chính đang sử dụng biên chế sự nghiệp, cơ quan báo cáo phải xác định số biên chế được giao và số viên chức thực tế làm việc tại từng vị trí việc làm công chức vào các thời điểm ngày 01/3/2025, 12/3/2026 và 10/8/2026.

Số liệu được phân theo các nhóm vị trí lãnh đạo, quản lý; chuyên môn, nghiệp vụ; hỗ trợ, phục vụ. Tại thời điểm ngày 10/8/2026, cơ quan còn phải thống kê số viên chức đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện chuyển thành công chức.

Yêu cầu tương tự cũng được áp dụng đối với người làm việc trong các tổ chức hành chính hoạt động theo cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù trước đây chưa được giao biên chế công chức.