Hàng nghìn chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

ANTD.VN - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thông báo về chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và những khuyến cáo quan trọng về bảo vệ thông tin cá nhân trước khi xuất cảnh.

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Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội vừa có thông báo đến người lao động các thông tin tuyển chọn lao động đi làm việc tại Nhật Bản (Chương trình EPA), Hàn Quốc (Chương trình EPS).

Về tuyển chọn 150 ứng viên điều dưỡng, nhân viên chăm sóc đi làm việc tại Nhật Bản: Chương trình có 150 chỉ tiêu; lao động được miễn phí toàn bộ chi phí ăn, ở, học tập tiếng Nhật trong 12 tháng tại Việt Nam và được trợ cấp sinh hoạt phí; được đài thọ vé máy bay khứ hồi (1 lượt).

Mức lương tại Nhật Bản, với vị trí ứng viên điều dưỡng: 190.000 - 210.000 Yên/tháng (tổng thu nhập bình quân khoảng 248.000 Yên/tháng); với vị trí nhân viên chăm sóc: 210.000 - 230.000 Yên/tháng (tổng thu nhập bình quân khoảng 305.000 Yên/tháng).

Điều kiện đăng ký: Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành điều dưỡng hoặc điều dưỡng đa khoa; tuổi không quá 35 (sinh từ 1.1.1991 trở đi). Ứng viên điều dưỡng cần có thêm chứng chỉ hành nghề và tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc.

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 30/7/2026 – 20/10/2026, hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Với kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề ngành nông nghiệp, ngư nghiệp theo Chương trình EPS năm 2026: có 900 chỉ tiêu (ngư nghiệp: 500; nông nghiệp: 400).

Điều kiện chung: Tuổi từ 18 – 39; không có tiền án, không bị cấm xuất cảnh; đáp ứng các điều kiện bổ sung riêng về nơi thường trú hoặc kinh nghiệm công tác theo từng ngành.

Dự kiến kiểm tra tay nghề (vòng 2) từ ngày 27/10 – 29/10/2026.

Chi phí dự thi tiếng Hàn thu bằng VNĐ, tương đương 28 USD/người.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng đưa ra cảnh báo quan trọng để người lao động bảo vệ thông tin cá nhân.

Theo đó, người lao động tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân (đặc biệt là thông tin căn cước công dân, hộ chiếu) cho các cá nhân, tổ chức không có thẩm quyền để đăng ký SIM/dịch vụ điện thoại di động Hàn Quốc trước khi xuất cảnh để tránh đối tượng xấu lợi dụng thông tin cá nhân bị lộ lọt để mở tài khoản viễn thông trái phép, phục vụ mục đích lừa đảo.