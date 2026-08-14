Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ (CATP Hà Nội) tổ chức sinh hoạt chính trị, kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân

ANTD.VN -Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), sáng ngày 12/8/2026, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Bác Hồ viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến lịch sử tại làng Vạn Phúc, phường Hà Đông, Hà Nội.

Đoàn công tác, gồm đại diện Ban Chỉ huy các Đội công tác, đoàn viên thanh niên và hội viên Hội Phụ nữ đơn vị tham gia.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Đoàn công tác, gồm đại diện Ban Chỉ huy các Đội công tác, đoàn viên thanh niên và hội viên Hội Phụ nữ đơn vị tham gia.

Trước anh linh của Bác, đồng chí Thượng tá Lương Thị Hồng Lan, Đảng uỷ viên, Đội trưởng thay mặt Đoàn công tác kính cẩn dâng hương tri ân, báo cáo những kết quả nổi bật đã đạt được của Phòng trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chương trình sinh hoạt chính trị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân, từ đó không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong công tác và ý chí phấn đấu.

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Bác Hồ viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến lịch sử tại làng Vạn Phúc, phường Hà Đông, Hà Nội.

Thông qua hoạt động, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục được củng cố, góp phần xây dựng tập thể Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới