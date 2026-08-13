Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội: 'An ninh Thủ đô phải hoàn thành xuất sắc những sứ mệnh mới'

ANTD.VN - Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Báo An ninh Thủ đô ra số đầu tiên, tổ chức chiều 13-8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội ghi nhận, tin tưởng An ninh Thủ đô sẽ mãi xứng đáng là lá cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của lực lượng Công an Thủ đô.

Đơn vị chiến đấu đặc biệt trên mặt trận văn hóa tư tưởng

Trong không khí trang trọng, ấm cúng của Lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã chia sẻ từ góc nhìn trên cương vị từng là người lính, là cán bộ chỉ huy, và nay đang là người đứng đầu lực lượng CATP; chứng kiến, đồng hành và vô cùng tự hào về những đóng góp của Báo An ninh Thủ đô cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng của Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định: “An ninh Thủ đô không chỉ là một tờ báo, mà còn được xem như một đơn vị chiến đấu đặc biệt trên mặt trận văn hóa tư tưởng, là tiếng nói của Công an Hà Nội, là một trong những tờ báo chính trị - xã hội có uy tín hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân, của Thủ đô và đất nước”.

Các thế hệ những người làm báo An ninh Thủ đô không chỉ là những nhà báo đơn thuần, mà còn là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Mỗi trang báo, mỗi dòng tin, mỗi hình ảnh người làm báo An ninh Thủ đô tạo ra không chỉ là sản phẩm báo chí, mà còn là vũ khí sắc bén, là lá chắn vững chắc, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch; đồng thời bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý và tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Toàn cảnh buổi lễ trang trọng

An ninh Thủ đô là một trong những cầu nối quan trọng và bền chặt nhất giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân. Thông qua những bài viết chân thực, sống động, giàu cảm xúc và trách nhiệm, Báo đã chuyển tải kịp thời, hiệu quả hơi thở của cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân cũng như những vất vả, gian lao và cả những chiến công thầm lặng của CBCS Công an cơ sở; phát hiện, cổ vũ, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; lan tỏa những giá trị tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt, góp phần tạo dựng và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và lực lượng CAND; xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm và phản bác các quan điểm sai trái; luôn đổi mới, sáng tạo và thích ứng với xu thế thời đại - từ một tờ báo in duy nhất, nay đơn vị đã phát triển thành một hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng với báo in, báo điện tử và các ứng dụng trên mạng xã hội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao khen cho các cá nhân của An ninh Thủ đô

“Đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện và sự cạnh tranh khốc liệt của truyền thông hiện đại, tờ báo đã nhanh chóng ứng dụng công nghệ mới, khai thác dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng đối tượng độc giả, khẳng định bản lĩnh của một cơ quan báo chí chính thống hiện đại, bắt kịp xu thế nhưng không đánh mất bản sắc” – Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.

Phát huy cao độ vai trò là “đơn vị chiến đấu đặc biệt”

Trong bối cảnh lực lượng Công an Thủ đô đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó nhiều trọng trách lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ khó, chưa từng có tiền lệ, người đứng đầu CATP mong muốn và tin tưởng giao cho An ninh Thủ đô những sứ mệnh mới.

Trước hết, cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò là “đơn vị chiến đấu đặc biệt” trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, đi đầu trong công tác tuyên truyền đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số toàn diện. “Tôi đề nghị Ban Biên tập An ninh Thủ đô tiếp tục đầu tư phát triển nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ phân tích dữ liệu; xây dựng các sản phẩm báo chí đa phương tiện, giàu tính tương tác để thu hút, đặc biệt là đối tượng bạn đọc trẻ; mở rộng phạm vi tiếp cận bạn đọc thuộc các tầng lớp nhân dân, nâng cao sức cạnh tranh trên bản đồ truyền thông số.

Các đồng chí lãnh đạo Cục nghiệp vụ Bộ Công an, CATP và thành phố dự buổi lễ

Tập trung xây dựng đội ngũ những người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”. “Đó phải là những CBCS, phóng viên, biên tập viên dũng cảm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành; đồng thời có trình độ chuyên môn giỏi, thành thạo công nghệ, am hiểu nghiệp vụ Công an và có đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Mỗi phóng viên của Báo phải luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên hết; luôn giữ vững tôn chỉ mục đích. Người làm báo An ninh Thủ đô hôm nay cần phải có “Bút sắc, lòng trong, tiên phong số hóa - Tờ báo chính trực, kịp thời, gần dân”- như những kỳ vọng mà bức trướng của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP trao tặng các đồng chí tại Lễ kỷ niệm ngày hôm nay” – Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị CATP triển khai hiệu quả việc tuyên truyền công tác thực hiện 2 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược An ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, phát triển” của các đơn vị trong lực lượng CATP; chủ động tuyên truyền việc CATP tham mưu Thành ủy xây dựng và chỉ đạo triển khai Chương trình hành động trong toàn thành phố theo phương châm “6 rõ”.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao khen cho các cá nhân

Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất” và mô hình “Truyền thông Ba nhất - Kết nối nhanh, lan tỏa mạnh, hiệu quả rộng” giữa Ban chuyên đề Công an 4 thành phố Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Đà Nẵng.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo CATP, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã gửi lời tri ân sâu sắc và cảm ơn chân thành nhất tới các thế hệ bạn đọc gần xa, những người đã luôn tin yêu, đồng hành, ủng hộ và là nguồn động viên quý báu để Báo An ninh Thủ đô không ngừng trưởng thành, vững bước trong suốt 50 năm qua. Đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, người lao động Báo An ninh Thủ đô qua từng thời kỳ, những người đã đổ biết bao công sức, trí tuệ để vun đắp cho tờ báo ngày hôm nay.

Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng ban Biên tập An ninh Thủ đô phát biểu đáp từ

Đối với lực lượng Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị mỗi CBCS hãy luôn xem Báo An ninh Thủ đô như một người bạn đồng hành, một kênh thông tin quan trọng để học tập, trao đổi kinh nghiệm và lan tỏa những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chặng đường 50 năm đã qua với biết bao tự hào, nhưng phía trước còn nhiều thử thách mới, nhiều cơ hội mới đang chờ đón. “Với truyền thống vẻ vang và với tình yêu nghề nghiệp mãnh liệt, với sự đoàn kết đổi mới và sáng tạo không ngừng, tôi tin tưởng và mong muốn tờ báo An ninh Thủ đô sẽ không ngừng phát triển vững mạnh, xứng đáng là “món ăn tinh thần không thể thiếu” của mỗi người dân Thủ đô, của CBCS toàn lực lượng Công an Hà Nội. Để mỗi khi nhắc đến một sản phẩm văn hóa - báo chí đặc sắc của lực lượng Công an nhân dân và của thành phố, trước tiên và luôn là vậy, bạn đọc sẽ nghĩ ngay đến: An ninh Thủ đô! Chúc Báo An ninh Thủ đô mãi xứng đáng là Lá cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của lực lượng Công an Thủ đô” – đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP trao tặng cuốn biên niên sự kiện 50 năm An ninh Thủ đô cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ chủ chốt An ninh Thủ đô

Biết ơn và trân trọng những tình cảm quý báu dành cho An ninh Thủ đô

Thay mặt cấp ủy, Ban biên tập An ninh Thủ đô, Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng ban Biên tập An ninh Thủ đô đã cảm ơn các phát biểu của các đồng chí lãnh đạo với chỉ đạo sâu sắc, dành tình cảm cho thế hệ những người làm Báo An ninh Thủ đô qua các thời kỳ; xin quán triệt, tiếp thu, chuyển hóa, triển khai thành những chương trình, kế hoạch và hoạt động thiết thực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

Trung tá Chu Quốc Dũng chia sẻ, trước ngày tổ chức Lễ kỷ niệm, thế hệ cán bộ những người làm báo ANTĐ hôm nay về nguồn Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng - nơi được coi là cái nôi của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tham quan trưng bày bìa báo và những bức ảnh ấn tượng được đăng tải trên An ninh Thủ đô

“Giữa núi rừng chiến khu, nơi hơn 70 năm trước, lớp người làm báo đầu tiên đã học nghề dưới tán lá, trong thiếu thốn và bom đạn, chúng tôi đứng lặng nghe rừng thở. An ninh Thủ đô tròn 50 tuổi. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi dám nghĩ mình là một vòm cây đứng riêng biệt. Tờ báo này là một cây xanh trưởng thành trong cánh rừng đại ngàn của báo chí cách mạng Việt Nam - cánh rừng đã hơn trăm năm tuổi” – Trung tá Chu Quốc Dũng xúc động bày tỏ.

Với lòng biết ơn sâu sắc của "một vòm cây đối với cả cánh rừng", Trung tá Chu Quốc Dũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo thành phố Hà Nội, Đảng ủy và Ban Giám đốc CATP - những người đã “giữ đất, chắn gió” cho vòm cây An ninh Thủ đô suốt nửa thế kỷ qua.

“Cảm ơn các thế hệ đi trước, những người đã âm thầm hóa thân thành gốc rễ để tán lá hôm nay được dâng đời màu xanh; cảm ơn các văn nghệ sĩ, trí thức, đối tác tập đoàn doanh nghiệp, các cơ quan báo chí bạn bè và bạn đọc gần xa đã đồng hành với An ninh Thủ đô trong hành trình nửa thế kỷ. Và xin cảm ơn gia đình của mỗi người làm báo An ninh Thủ đô - những khoảng trời riêng lặng lẽ nhường bao nhiêu ngày nắng đẹp cho công việc chung” – Trung tá Chu Quốc Dũng.

Buổi lễ trang trọng tại Hội trường lớn CATP Hà Nội

“Chúng tôi không hứa những điều to tát, chỉ xin hứa một điều giản dị như bản chất của cây với rừng: An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục đứng thẳng, tiếp tục xanh, tiếp tục là một tờ báo chính trực, kịp thời, gần dân của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng", đồng chí Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô khẳng định.