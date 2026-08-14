Không có thí sinh vi phạm quy chế trong ngày đầu kỳ thi lại tại Tuyên Quang

ANTD.VN - Chiều 14/8, Bộ GD-ĐT cho biết, trong 326 thí sinh dự thi tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, không có thí sinh hay cán bộ vi phạm quy chế thi

Chiều 14/8, thông tin nhanh từ báo chí về kỳ thi lại các môn thi tốt nghiệp THPT tại trường chuyên Tuyên Quang, Bộ GD-ĐT cho biết, thời tiết ở Tuyên Quang có mưa, tuy nhiên các thí sinh vẫn đến dự thi đầy đủ, đúng giờ.

Tổng số thí sinh dự thi môn Ngữ văn: 324/324 thí sinh, đạt tỷ lệ 100%. Tổng số thí sinh dự thi môn Toán: 326/326 thí sinh, đạt tỷ lệ 100%.

Không có thí sinh vi phạm quy chế thi; Tổng số cán bộ vi phạm quy chế: 0 cán bộ.

Kết thúc ngày thi thứ nhất, Điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế.

Sau buổi thi Ngữ văn buổi sáng, buổi chiều các thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang đã hoàn thành bài thi môn toán. Thông tin ban đầu thí sinh đánh giá đề toán khó hơn lần thi đầu tiên.

Ngày mai, 15/8, buổi sáng thí sinh làm bài thi 2 môn tự chọn, thời gian 50 phút/môn; buổi chiều dự phòng.

Theo kế hoạch tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các thí sinh tại Điểm thi trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang, toàn bộ thí sinh sẽ được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như ở kỳ thi chính thức ngày 11 và 12/6.