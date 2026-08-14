Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ chỉ còn thi 2 môn?

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT với đề xuất rút xuống còn 2 môn nếu tổ chức thi tuyển vào THPT.

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 Hà Nội có hơn 80% thí sinh thi đỗ vào công lập.

Theo Công văn số 4991/BGDĐT-GDPT ngày 31/7/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.

Nội dung đáng chú ý tại dự thảo là quy định về tổ chức thi tuyển. Cụ thể, tại Điều 15, dự thảo quy định số môn thi đối với tuyển sinh THPT công lập gồm 2 môn: Toán và Ngữ văn. Đối với tuyển sinh THCS, tại các cơ sở có tổ chức thi tuyển đánh giá năng lực, số môn thi gồm Toán và Tiếng Việt.

Theo dự thảo, thời gian làm bài môn Ngữ văn là 120 phút; môn Toán từ 90 đến 120 phút đối với tuyển sinh THPT. Nếu được giữ nguyên và ban hành, quy định này sẽ là thay đổi lớn so với Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT đang áp dụng cho kỳ tuyển sinh năm học 2026-2027, kỳ thi gồm môn Ngữ văn, Toán và một môn thi/bài thi thứ ba do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn. Như vậy, điểm mới cốt lõi trong dự thảo là cắt bỏ hoàn toàn môn thi thứ ba này.

Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Bộ GD-ĐT cho biết, cả nước có gần 1,5 triệu học sinh tốt nghiệp THCS, các trường THPT có gần 1,2 triệu suất lớp 10, tỷ lệ đỗ là 79,3%. Khoảng 30 tỉnh, thành tổ chức thi, đều chọn Tiếng Anh là môn thứ ba, số còn lại xét tuyển bằng học bạ.

Tại Hà Nội, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được điều chỉnh tăng liên tục trước thềm năm học 2026-2027. Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết có hơn 80% thí sinh thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 đã trúng tuyển vào trường công lập.

Cuối tháng 7/2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã yêu cầu Bộ GDĐT nghiên cứu ban hành khung tiêu chí về chuẩn điều kiện học tập, chuẩn chất lượng đề thi, chuẩn dữ liệu và yêu cầu công khai; quy hoạch mạng lưới trường lớp, giảm chênh lệch chất lượng giữa các trường, nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp để đảm bảo mọi học sinh sau THCS đều có một lộ trình học tập phù hợp, không để cho các em bị đứt gãy khỏi môi trường giáo dục.

Trên cơ sở đánh giá tổng thể, địa phương được chủ động chọn phương thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của mình. Những địa phương đã bảo đảm đủ trường lớp và giáo viên có thể áp dụng xét tuyển đối với các trường phổ thông thông thường; chỉ tổ chức thi để tuyển chọn học sinh vào các trường chuyên hoặc trường chất lượng cao.

Theo Phó Thủ tướng, đây cũng là mô hình mà nhiều địa phương đang thực hiện và cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.