Giám đốc Công an Hà Nội: Thử nghiệm Camera AI phải bảo đảm chất lượng, khả năng mở rộng

ANTD.VN - Đánh giá kết quả thử nghiệm hệ thống Camera AI sáng 7-8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu hoàn thiện toàn diện về kỹ thuật, pháp lý và khả năng mở rộng, bảo đảm dự án trở thành hạ tầng dữ liệu cốt lõi phục vụ quản trị đô thị thông minh, an ninh, an toàn và phát triển bền vững.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Sáng 7-8-2026, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả khảo sát, thử nghiệm hệ thống 21.671 Camera AI do Công ty NST nghiên cứu, phát triển.

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Lê Văn Tuân; đại diện các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và CATP Hà Nội.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh CATP Hà Nội thực hiện Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của UBND TP Hà Nội đối với dự án hệ thống Camera AI. Ngay sau đó, CATP Hà Nội đã khảo sát, lập báo cáo, phối hợp đơn vị công nghệ tổ chức thử nghiệm thực tế. Quy mô dự án lên tới 21.671 Camera AI, gồm camera giám sát giao thông, đo đếm lưu lượng, quan sát toàn cảnh, camera mục tiêu trọng điểm và camera giám sát trật tự đô thị, được xác định là hạ tầng kỹ thuật cốt lõi của Thủ đô.

Tại hội nghị, Công ty NST báo cáo chi tiết kết quả kiểm thử kỹ thuật và thực địa tại các nút giao thông trọng điểm, cho thấy: Về địa bàn thử nghiệm, hệ thống được lắp đặt cấu hình thực tế tại nút giao Trần Hưng Đạo - Quang Trung; Hệ thống đã chạy huấn luyện các bài toán AI xử lý 27 tình huống vi phạm giao thông, tự động nhận diện biển số xe, nhận diện khuôn mặt, đo đếm lưu lượng phương tiện theo thời gian thực và truyền dẫn dữ liệu về Trung tâm chỉ huy CATP;

Về năng lực tự chủ sản xuất, sản phẩm được nghiên cứu, thiết kế và hợp tác sản xuất phần cứng trực tiếp tại nhà máy trong nước, đạt tỷ lệ nội địa hóa cao và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thông tin.

Đơn vị nghiên cứu trình bày kết quả thử nghiệm

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội làm rõ các tính năng của hệ thống

Đối với từng tính năng của hệ thống này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã đặt ra loạt câu hỏi để doanh nghiệp trả lời về kỹ thuật, dữ liệu, khả năng phát triển.

Đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và CATP đều ghi nhận sự tự chủ về công nghệ cũng như thuật toán AI của hệ thống.

Ghi nhận bước đầu, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao sự chủ động của Công ty NST cùng các đơn vị đồng hành trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm Camera AI trong nước. Việc từng bước làm chủ công nghệ AI, sản xuất thiết bị tại Việt Nam là minh chứng thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và Thành phố, góp phần kích cầu ngành công nghiệp an ninh quốc gia.

Chỉ đạo định hướng dự án, Giám đốc CATP nhấn mạnh: mạng lưới 21.671 Camera AI chính là "dữ liệu gốc" xây dựng Trung tâm chỉ huy hiện đại, hướng tới Thành phố thông minh. Khi vận hành, không chỉ lực lượng Công an thụ hưởng để điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, mà một phần dữ liệu hình ảnh sẽ chia sẻ trực tiếp cho người dân qua ứng dụng bản đồ số Smart City Hà Nội.

"Sản phẩm được thử nghiệm và khẳng định chất lượng ngay tại Thủ đô sẽ tạo dựng uy tín rất lớn. Do đó, từng khâu khảo sát, đánh giá kỹ thuật đến lắp đặt thực tế đều phải làm kỹ lưỡng, chính xác, bảo đảm đúng quy định pháp luật và tiến độ đã đề ra" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Việc lựa chọn sản phẩm, theo Giám đốc CATP, phải dựa trên đánh giá thực tế khách quan, khoa học, tuân thủ pháp luật, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ an ninh, an toàn thông tin, hồ sơ pháp lý và khả năng tích hợp mở.

"Đầu tư hệ thống này phải tính đến phương án mở rộng lâu dài cho hàng chục nghìn camera tiếp theo, băng thông phải đáp ứng liên tục, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vừa đầu tư xong đã lỗi thời" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng quyết liệt chỉ đạo.

Qua bước đầu thử nghiệm, hệ thống vẫn bộc lộ một số tồn tại kỹ thuật. Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị xử lý dứt điểm, không để kéo dài.

"Trước tiên phải là chất lượng. Sản phẩm đưa vào sử dụng phải bảo đảm tính ổn định lâu dài, bền bỉ, hình ảnh sắc nét và đáp ứng hoàn toàn các bài toán, thuật toán mà Công an Thành phố đề ra. Đây không chỉ là một dự án công nghệ, mà là tiền đề dữ liệu gốc để phục vụ xây dựng Thành phố thông minh cho Hà Nội" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.

Giám đốc CATP cũng chỉ rõ, dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù của Lệnh khẩn cấp, kinh phí đã bố trí đầy đủ nên không được phép chậm trễ. Các bên phải phối hợp chặt chẽ, thống nhất chuẩn kết nối, bảo đảm tương thích giữa hệ thống cũ và mới, không để rời rạc hay ngắt kết nối dữ liệu.

Trên tinh thần đó, Giám đốc CATP yêu cầu Công ty NST làm rõ, hoàn thiện hàng loạt nội dung: đối chiếu từng yêu cầu kỹ thuật với từng loại camera, chỉ rõ tiêu chí đã đáp ứng, vượt yêu cầu hay chưa đáp ứng, kèm nguyên nhân và thời hạn hoàn thành; hoàn thiện thử nghiệm, báo cáo định lượng từng tính năng AI; hoàn thiện hồ sơ pháp lý, gồm hồ sơ thử nghiệm, công bố hợp quy, thủ tục tham gia Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia và đưa sản phẩm vào Danh mục sản phẩm công nghiệp an ninh.

Ồng Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Công ty cũng cần làm rõ năng lực sản xuất, khả năng cung ứng quy mô lớn: công suất, thời gian cung cấp, nguồn gốc linh kiện, khả năng chủ động chuỗi cung ứng, tỷ lệ nội địa hóa, phương án bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật suốt vòng đời sản phẩm;

Đồng thời, báo cáo chính thức giá thành từng loại camera, chi phí bản quyền AI, phần mềm, bảo trì, bảo dưỡng, xây dựng phương án giảm giá khi sản xuất, cung cấp số lượng lớn...

Giám đốc CATP nhấn mạnh, đây là Dự án thực hiện theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, khối lượng rất lớn và yêu cầu tiến độ rất cao. Vì vậy, quá trình nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm trong nước phải được triển khai song song nhưng không được làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án.

Quan điểm của Công an Thành phố là tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, hoàn thiện và tham gia Dự án khi sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu; nhưng việc lựa chọn sản phẩm phải bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Tiếp thu chỉ đạo của Giám đốc CATP, đại diện doanh nghiệp công nghệ, đơn vị nghiên cứu phát triển và các phòng nghiệp vụ CATP cam kết tập trung nhân lực, phối hợp chặt chẽ khắc phục hạn chế kỹ thuật, tối ưu hóa thuật toán, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm đưa dự án khẩn cấp về đích đúng hẹn, chất lượng cao nhất, phục vụ hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự, văn minh đô thị và phát triển bền vững Thủ đô.