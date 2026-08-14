Đồng chí Bí thư Thành ủy gửi thư khen chiến công xuất sắc của Công an Hà Nội

ANTD.VN - Đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa gửi thư khen các đơn vị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an phường Yên Hòa, Công an phường Khương Đình, Công an phường Hoàn Kiếm, Hà Nội về thành tích đấu tranh, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm về ma túy.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thư khen Công an Hà Nội

Thư khen của đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ: “Từ ngày 29/6/2026 đến ngày 03/8/2026, cán bộ, chiến sỹ Công an Thành phố gồm các đơn vị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an phường Yên Hòa, Công an phường Khương Đình, Công an phường Hoàn Kiếm đã tổ chức, phối hợp đấu tranh triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm về ma túy. Đây là các ổ nhóm tội phạm có tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn hoạt động tinh vi, phức tạp, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố đã khởi tố các vụ án hình sự: Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn Thành phố; kết quả ban đầu: xử lý hình sự 147 đối tượng; vật chứng thu giữ hơn 29kg ma túy các loại, 01 khẩu súng, 12 viên đạn, 843 dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Thành phố trong đợt thi đua cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2026), 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9/2026.

Thay mặt Lãnh đạo Thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an phường Yên Hòa, Công an phường Khương Đình, Công an phường Hoàn Kiếm.

Tôi tin tưởng trong thời gian tới các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 30/11/2025 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường các giải pháp giảm cung, giảm cầu về ma túy, phấn đấu xây dựng, xã, phường không ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội” và giành được nhiều chiến công hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân Thủ đô.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, lập được nhiều chiến công mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô”.