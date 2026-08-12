Đoàn đại biểu Công an Hà Nội dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Bùi Thị Cúc

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026), chiều 12-8, Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội do Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP làm Trưởng đoàn đã tổ chức chương trình giáo dục chính trị tư tưởng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội đã dâng hoa, dâng hương và dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky; Thiếu tướng Lê Văn Tuân; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, và lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội đã dâng hoa, dâng hương và dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc - người chiến sĩ Công an nhân dân kiên trung, bất khuất, biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP viết sổ cảm tưởng tại khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc

Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc, tên thật là Trần Thị Lan, sinh năm 1930 tại làng Vân Mạc, xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nay thuộc xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, giàu truyền thống yêu nước, đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thanh niên, phụ nữ, làm công tác dân vận, địch vận và xây dựng cơ sở cách mạng.

Đoàn Đại biểu Công an Hà Nội tham quan khu trưng bày hiện vật về Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc

Năm 1947, khi mới 17 tuổi, đồng chí được giao nhiệm vụ làm cán bộ Công an quận III, tỉnh Hưng Yên. Hoạt động bí mật trong lòng địch, đồng chí thể hiện sự dũng cảm, mưu trí, gan dạ, xây dựng được nhiều cơ sở, thu thập nhiều tin tức quan trọng, góp phần giúp lực lượng cách mạng nắm tình hình, chủ động đấu tranh với địch.

Ngày 15-5-1950, trong một chuyến công tác, đồng chí Bùi Thị Cúc bị địch bắt. Trước những đòn tra tấn dã man, cùng những thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ, người nữ chiến sĩ Công an trẻ tuổi vẫn giữ vững khí tiết, kiên quyết không khai báo, bảo vệ an toàn tổ chức và đồng đội.

Đoàn Đại biểu Công an Hà Nội chụp ảnh tại khu lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Bùi Thị Cúc

Ngày 3-8-1950, khi vừa tròn 20 tuổi, đồng chí đã anh dũng hy sinh. Sự hy sinh cao cả của đồng chí trở thành biểu tượng về lòng trung thành, đức hy sinh và tinh thần “vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.

Trong chương trình, Đoàn đại biểu CATP Hà Nội đã tham quan Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc, thăm nơi thờ gia tiên và phòng thờ Anh hùng liệt sĩ; đồng thời thăm hỏi gia đình, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của đồng chí và thân nhân.

Trước anh linh Anh hùng liệt sỹ Bùi Thị Cúc, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân.

Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Thủ đô, viết tiếp truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn mới.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc thăm hỏi, tặng quà thân nhân Anh hùng liệt sỹ Bùi Thị Cúc

Chương trình giáo dục chính trị tư tưởng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Bùi Thị Cúc là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam; góp phần bồi đắp niềm tự hào, lòng biết ơn và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, cống hiến vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Hội phụ nữ Công an thành phố Hà Nội trao tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Trúc

Cũng trong chiều 12-8, Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Công an tỉnh Hưng Yên.

Dự và chủ trì buổi làm việc tại Công an tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên.

Trong không khí tình cảm của đồng chí, đồng đội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trân trọng cảm ơn lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã quan tâm, tạo điều kiện để Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội có một buổi trao đổi, sinh hoạt chính trị hết sức ý nghĩa và giàu giá trị giáo dục. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội ôn lại truyền thống vẻ vang, bồi đắp niềm tự hào, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên tiếp đón Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội tại buổi làm việc chiều 12-8

Đồng chí nhấn mạnh, những giá trị truyền thống ấy sẽ tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. CATP Hà Nội luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Công an các tỉnh, thành phố trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân. Đồng thời, CATP Hà Nội sẽ tiếp tục gắn bó, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Hưng Yên, cùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội tặng quà lưu niệm Công an tỉnh Hưng Yên

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, đánh giá cao những thành tích, kết quả nổi bật của Công an thành phố Hà Nội, đặc biệt là việc chủ động ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng chí cho rằng, việc khai thác hiệu quả hệ thống camera, nhất là camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đã góp phần nâng cao hiệu quả nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm ANTT. Đồng chí mong muốn Công an Hà Nội tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, đồng thời tăng cường phối hợp với Công an Hưng Yên, qua đó tạo sức mạnh chung, đóng góp thiết thực vào bảo đảm ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.