Messi gửi món quà đặc biệt tới Maradona sau chiến thắng trước Tam sư

ANTD.VN - Lionel Messi dành tặng chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026 cho huyền thoại Diego Maradona. Đội trưởng Argentina tin rằng người tiền bối quá cố hẳn đang dõi theo và tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt ấy từ thiên đường, khi La Albiceleste một lần nữa đánh bại đại kình địch để tiến vào trận chung kết thế giới.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Mercedes-Benz (Atlanta), Messi không chỉ nói về tấm vé vào chung kết mà còn dành những lời đầy xúc động cho huyền thoại Diego Maradona - người từng đưa Argentina lên đỉnh thế giới năm 1986.

Messi tặng chiến thắng trước tuyển Anh cho huyền thoại Diego Maradona

"Không còn nghi ngờ gì nữa, Diego đang tận hưởng chiến thắng này từ thiên đường. Đây là món quà dành cho ông ấy. Hôm nay chắc chắn là một ngày rất đặc biệt với Diego", Messi chia sẻ xúc động.

Trận bán kết World Cup 2026 gợi nhắc ký ức khó quên cách đây đúng 40 năm. Năm 1986, cũng trước tuyển Anh ở vòng tứ kết, Maradona ghi cả hai bàn thắng giúp Argentina thắng 2-1. Đó là trận đấu đi vào lịch sử với "Bàn tay của Chúa" cùng siêu phẩm solo vượt qua hàng loạt cầu thủ Anh - pha lập công sau này được FIFA bình chọn là "Bàn thắng thế kỷ".

Lần này, Argentina cũng lội ngược dòng với cùng tỉ số 2-1. Anthony Gordon giúp tuyển Anh vượt lên ở phút 55, nhưng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Enzo Fernandez san bằng cách biệt ở phút 85 trước khi Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng ở phút bù giờ thứ hai. Cả hai bàn thắng đều xuất phát từ những đường kiến tạo chuẩn xác của Messi.

Không trực tiếp ghi bàn, Messi vẫn là linh hồn trong chiến thắng của La Albiceleste. Với hai pha kiến tạo, anh tiếp tục nối dài hàng loạt cột mốc lịch sử tại World Cup và đưa Argentina vào trận chung kết thứ hai liên tiếp.

Đối với người hâm mộ Argentina, những chiến thắng trước tuyển Anh luôn mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá. Giờ đây, Messi đang tiếp tục hành trình mà Maradona từng viết nên bốn thập kỷ trước. Nếu năm 1986, Diego lần lượt đánh bại Anh, Bỉ rồi Tây Đức để mang cúp vàng về Buenos Aires, thì năm 2026, Messi đã vượt qua Anh và sẽ chạm trán Tây Ban Nha trong trận chung kết.

Cuộc đối đầu trên sân MetLife còn mở ra cơ hội để đội trưởng Argentina tiếp tục làm dày thêm bảng thành tích đồ sộ. Messi chuẩn bị cân bằng kỷ lục ba lần góp mặt ở chung kết World Cup của Cafu, đồng thời đứng trước cơ hội nâng kỷ lục ghi bàn lên 22 pha lập công qua các kỳ World Cup.

Nếu giúp Argentina bảo vệ thành công chức vô địch, Messi sẽ không chỉ hoàn tất một sự nghiệp huyền thoại mà còn khép lại hành trình World Cup bằng chiến công khiến người hâm mộ xứ Tango nhớ mãi. Và như chính anh chia sẻ, chiến thắng trước tuyển Anh là món quà đẹp nhất để tưởng nhớ Diego Maradona.