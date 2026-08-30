CSGT Hà Nội mở đường đưa cụ bà 83 tuổi đột quỵ đi cấp cứu giữa dòng xe đông đúc

ANTD.VN - Chiều 29-8, trong điều kiện lưu lượng phương tiện tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô tăng cao do người dân trên đường về quê nghỉ lễ, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã kịp thời tổ chức mở đường, dẫn xe taxi đưa cụ bà 83 tuổi bị đột quỵ đến bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Chiều 29-8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ, tổ chức dẫn đường cho xe taxi chở cụ bà 83 tuổi bị đột quỵ đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.

Theo đó, khoảng 17h40 ngày 29-8, Đại úy Ngô Việt Anh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 đang làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực ngõ 15 đường Ngọc Hồi - Quốc lộ 1B thì nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Nguyễn Huy Tuấn (SN 1989, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), lái xe taxi Xanh SM BKS: 29H-969.97.

Hình ảnh do camera AI ghi lại cảnh chiến sĩ Cảnh sát giao thông mở đường đưa cụ bà 83 tuổi bị đột quỵ đi cấp cứu giữa dòng xe đông đúc

Anh Tuấn cho biết, trên xe đang chở cụ P.T.A.L. (SN 1943, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội) đi cấp cứu do bị đột quỵ. Thời điểm này là ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện tại khu vực cửa ngõ phía Nam tăng cao, các tuyến đường xảy ra tình trạng đông, phương tiện di chuyển chậm, trong khi tình trạng sức khỏe của cụ bà cần được cấp cứu khẩn cấp.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, nhận định đây là trường hợp cần ưu tiên hỗ trợ, Đại úy Ngô Việt Anh đã báo cáo Ban Chỉ huy Đội, đề nghị bố trí cán bộ thay thế vị trí công tác, đồng thời sử dụng mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT để tổ chức dẫn đường, hỗ trợ xe taxi đưa người bệnh đến Bệnh viện Bạch Mai.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Ngô Việt Anh chủ động liên hệ, phối hợp với cán bộ, chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ trên tuyến để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, tạo hành lang lưu thông thuận lợi cho phương tiện chở người bệnh.

Qua nhiều nút giao có mật độ phương tiện cao, lực lượng CSGT đã triển khai các biện pháp điều tiết phù hợp, ưu tiên cho xe chở người bệnh khẩn trương di chuyển. Nhờ sự phối hợp đồng bộ của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến, xe taxi nhanh chóng tiếp cận Bệnh viện Bạch Mai.

Sau ít phút được CSGT dẫn đường, xe taxi đã đưa cụ P.T.A.L. đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai an toàn, kịp thời bàn giao cho các y, bác sĩ tiếp nhận, thăm khám và điều trị.

Cụ bà đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nhờ sự trợ giúp của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Trung tá Phạm Đức Hoàng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14, cho biết, trong những ngày nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cửa ngõ Thủ đô thường gia tăng đột biến. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đơn vị đã chủ động bố trí 100% quân số làm nhiệm vụ, triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông tại những khu vực trọng điểm, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn được quán triệt tinh thần chủ động nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khi gặp sự cố, đặc biệt đối với những trường hợp có tình huống nguy cấp cần được ưu tiên trên đường. Đây là trách nhiệm của lực lượng CSGT, đồng thời thể hiện tinh thần ‘vì nhân dân phục vụ’ của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”, Trung tá Phạm Đức Hoàng cho biết.

Việc nhanh chóng triển khai phương án dẫn đường, hỗ trợ phương tiện đưa người bệnh đến cơ sở y tế trong thời gian ngắn nhất không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng CSGT Thủ đô trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.