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Ngắm những hình ảnh đẹp tại sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” 2026

Lam Thanh

ANTD.VN -Từ những quảng trường lớn tràn ngập cờ hoa tại Thủ đô Hà Nội đến từng tuyến đường, xã, phường trên khắp 34 tỉnh, thành phố, hành trình “Cùng Việt Nam tiến bước” 2026 đã hội tụ hơn 1.774.268 người tham gia với thành tích ấn tượng vượt 10 tỷ bước xanh và chính thức nhận chứng nhận Kỷ lục Guinness thế giới, chương trình không chỉ khẳng định thành công vang dội về quy mô tổ chức mà còn khắc họa trọn vẹn những khoảnh khắc đẹp đẽ, đong đầy năng lượng tích cực của người dân cả nước hướng tới tương lai bền vững. Hãy cùng An ninh Thủ đô xem lại những hình ảnh đẹp được ghi lại tại sự kiện đặc biệt này.

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