Mệnh lệnh từ trái tim trong cuộc hội ngộ tri ân trước thềm "Sao Độc lập" 2026

ANTD.VN - Chiều tối 29-8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật "Sao Độc lập" năm 2026 phối hợp Công an thành phố Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt, trao quà tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên cả nước về dự sự kiện.

Đồng chí Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu chào mừng các đại biểu tại buổi gặp mặt

Cuộc hội ngộ có 45 đại biểu đại diện cho các thế hệ cầm súng bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chương trình năm nay mang chủ đề "Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường" do Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản đồng chủ trì thực hiện.

Chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Trưởng Ban Tổ chức chương trình. Cùng dự có Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức; Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ, CATP Hà Nội.

Đồng chí Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tặng quà tri ân thương binh Lê Xuân Chinh (người lính giải phóng quân với nụ cười bất tử bên Thành cổ Quảng Trị năm 1972)

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng quà các đại biểu dự buổi gặp mặt

Hội trường Nhà khách Công an Thủ đô trên phố Yên Phụ – nơi tổ chức buổi gặp mặt tề tựu 45 đại biểu đại diện cho các thế hệ cầm súng bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đó là thân nhân Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Anh, thương binh Lê Xuân Chinh (người lính giải phóng quân với nụ cười bất tử bên Thành cổ Quảng Trị năm 1972). Ngồi cạnh ông là các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Phước Truyền, Vũ Minh Sơn, Hồ Thị Đơm, Phan Trung Kiên, Lê Hồng Thắng. ..

Cùng về Thủ đô dịp này còn có nhiều thân nhân liệt sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ thời bình, như bà Tạ Thị Lộc (vợ Liệt sĩ, Đại tá Nguyễn Huy Thịnh), bà Phan Thị Lan (mẹ Liệt sĩ, Thiếu tá Phạm Văn Cường), chị Ngân Thị An (vợ Liệt sĩ Vi Văn Luân).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, trân trọng chào mừng các đại biểu, đồng chí Dương Trung Ý nhấn mạnh nền độc lập, tự do và cuộc sống hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu của bao thế hệ cha anh đi trước. Hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước, biết bao người mẹ lặng lẽ tiễn chồng con ra trận rồi mòn mỏi ngóng trông.

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nêu rõ, sự hy sinh to lớn ấy không gì đo đếm được. Việc chăm lo các gia đình người có công với cách mạng là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý, trước hết là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý, tình cảm và lương tâm của cả dân tộc.

Đồng chí Dương Trung Ý khẳng định cách tri ân sâu sắc nhất là mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân hôm nay phải sống xứng đáng với những người đã ngã xuống. Mỗi người cần biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể trong lao động, công tác, giữ vững chủ quyền và thành quả cách mạng, xây dựng đất nước phát triển vững mạnh.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức chương trình và Công an thành phố Hà Nội đã trao tận tay từng suất quà nghĩa tình tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

Ông Hà Trọng Minh, bố Liệt sĩ, Đại úy Hà Tuấn Anh (cán bộ Công an xã Ea Tiêu hy sinh trong vụ việc ngày 11-6-2023 tại Đắk Lắk) chia sẻ tại buổi gặp mặt

Khoảnh khắc xúc động khi Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản ôm chầm lấy ông Hà Trọng Minh, bố Liệt sĩ, Đại úy Hà Tuấn Anh sau những chia sẻ mộc mạc, chân tình của ông Minh

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thăm hỏi Đại tá, Thương binh CAND Ngô Minh Đức Nguyên Phó GIám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Thay mặt các đại biểu về dự, ông Hà Trọng Minh, thân nhân Liệt sĩ, Đại úy Hà Tuấn Anh (cán bộ Công an xã Ea Tiêu hy sinh trong vụ việc ngày 11-6-2023 tại Đắk Lắk) cất lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Tạp chí Cộng sản và Công an thành phố Hà Nội.

Bằng chất giọng mộc mạc của người cha ở vùng đất Tây Nguyên, ông Minh chia sẻ về nỗi đau mất con khi tuổi đời còn trẻ. Mất mát người thân giữa thời bình là thử thách vô cùng lớn đối với gia đình. Dù vậy, những người làm cha, làm mẹ luôn tâm niệm sự hy sinh của con không bao giờ mất đi.

"Sự hy sinh ấy là ngọn lửa sáng ngời khí phách của người chiến sĩ công an từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Đó là hành trang tiếp sức cho đồng đội của con hôm nay vững bước trên con đường giữ gìn bình yên cho Tổ quốc và sẽ luôn sống mãi trong lòng nhân dân. Con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cha mẹ luôn tự hào về con. Chúng tôi, các thế hệ sau này cũng nguyễn sẵn sàng, hết sức để gìn giữ bình yên", ông Minh xúc động bày tỏ và cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Ban Tổ chức, CATP Hà Nội.

Buổi gặp mặt khép lại bằng những cái bắt tay siết chặt giữa các thế hệ cựu chiến binh, thương binh cùng lực lượng công an hôm nay, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho chương trình chính luận nghệ thuật diễn ra trong những ngày mùa thu lịch sử của Thủ đô….