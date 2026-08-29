Mưa lũ làm 7 người thương vong, hơn 900 nhà dân bị ngập và chia cắt

ANTD.VN -Tính đến ngày 29-8, bão và mưa lớn đã làm 7 người thương vong tại các địa phương. Hơn 900 nhà dân còn bị ảnh hưởng bởi lũ.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), bão số 4 và mưa lớn, dông sét đã làm 04 người chết.

Trong đó, 2 người chết do bị sét đánh trúng ở Điện Biên, và Hà Nội; 1 người chết do đi qua ngầm tràn bị lũ cuốn ở Lạng Sơn, 1 người chết do sạt lở đất vào nhà ở Lạng Sơn.

Về nhà ở, 02 nhà bị sập hoàn toàn (Hà Nội 01; Sơn La 01); 1.347 nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Hiện còn 414 nhà bị ngập (Lạng Sơn 42; Bắc Ninh 165; Hà Nội 207). Còn 533 hộ bị chia cắt do đường vào bị ngập (Lạng Sơn 488 hộ; Bắc Ninh 45 hộ).

Còn 290 hộ đang ở nơi sơ tán an toàn (Lạng Sơn 183; Quảng Ninh 54; Hà Nội 36; Phú Thọ 15; Thanh Hóa 02).

Hiện nước đang rút, địa phương tiếp tục hỗ trợ đưa người dân trở về nhà an toàn.

Về nông nghiệp, các địa phương đang thực hiện bơm tiêu úng; các tỉnh Thái Nguyên, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An nước đã rút hết.

Về giao thông, còn 08 điểm giao thông bị sạt lở (Lạng Sơn 06; Phú Thọ 01; Thanh Hóa 01), 30 điểm giao thông bị ngập úng (Lạng Sơn 22; Bắc Ninh 06; Cao Bằng 02).

Các địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để khẩn trương khắc phục, sớm thông tuyến.