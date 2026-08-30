Công an xã không nghỉ lễ, dựng biển cảnh báo an toàn mỗi đường quê

ANTD.VN - Tranh thủ những ngày nghỉ lễ, lực lượng công an cơ sở ở Hà Nội đã phối hợp cùng đoàn thanh niên và hội phụ nữ trực tiếp bám mặt đường, đào đất chôn cột dựng các biển cảnh báo an toàn giao thông kết hợp phòng chống ma túy...

Công an xã Ba Vì không nghỉ lễ, cùng đoàn thể dựng biển cảnh báo giao thông và ma túy

Kỳ nghỉ lễ 2-9, những tuyến đường liên thôn qua địa bàn xã Ba Vì đón lượng người và xe cộ qua lại đông hơn ngày thường. Thay vì những ngày nghỉ lễ, cán bộ chiến sĩ Công an xã Ba Vì phối hợp cùng Chi đoàn thanh niên thôn Đồng Tiến và Chi hội phụ nữ thôn Lật mang theo cuốc xẻng, xà beng ra mặt đường từ sáng sớm.

Mục tiêu của tổ công tác là hoàn thành việc lắp đặt hệ thống biển cảnh báo trực quan tại các điểm giao cắt, khúc cua khuất tầm nhìn. Từng hố đất sâu hơn nửa mét được đào xuyên qua lớp sỏi đá ven mép đường nhựa. Cán bộ chiến sĩ cùng đoàn viên thanh niên khiêng những trụ thép nặng, nện chặt chân cột bằng bê tông để tấm bảng đứng vững trước mưa gió vùng bán sơn địa.

Tấm bảng kim loại khổ lớn được thiết kế chia làm hai phần nội dung rõ ràng, đập ngay vào mắt người đi đường. Phần trên là những khẩu hiệu ngắn gọn về trật tự giao thông như "Đã uống rượu, bia - Không lái xe", cảnh báo việc phóng nhanh vượt ẩu và nhắc nhở người dân bắt buộc cài quai mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn. Phần dưới dành trọn diện tích cho thông điệp phòng chống ma túy với biểu tượng cấm nổi bật, chỉ rõ tác hại hủy hoại giống nòi của các chất gây nghiện và kêu gọi nhân dân chủ động tố giác tội phạm.

Tại các vùng nông thôn bán sơn địa, dịp nghỉ lễ dài ngày tiềm ẩn nhiều nguy cơ va chạm giao thông do thói quen liên hoan, uống rượu bia trong các cuộc gặp mặt.

Cùng với đó, tệ nạn ma túy cũng luôn rình rập, tìm cách len lỏi vào giới trẻ ngõ xóm. Việc Công an xã Ba Vì đưa nội dung tuyên truyền kép ra tận mặt đường giúp người điều khiển phương tiện tự chấn chỉnh hành vi ngay khi cầm lái.

Những tấm biển được dựng ngay bên cạnh "Tuyến đường hoa phụ nữ tự quản" của thôn Lật, vừa tạo điểm mốc an toàn, vừa giữ cho không gian đường làng phong quang, sạch đẹp.

Gần trưa, công việc chôn trụ và cố định các tấm biển hoàn tất. Lưng áo cảnh phục ướt đẫm mồ hôi, bàn tay các chiến sĩ trẻ lấm lem bùn đất sau nhiều giờ lao động liên tục.

Dọc trục đường liên thôn, những tấm biển cảnh báo với màu sắc tương phản nổi bật giữa màu xanh cây cối, trở thành mốc nhắc nhở người dân giữ trọn sự an toàn cho bản thân và gia đình suốt kỳ nghỉ và cả sau này...