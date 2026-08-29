Các tỉnh Bắc Bộ chủ động ứng phó dông lốc, mưa đá

ANTD.VN -Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ; Lạng Sơn và từ Thanh Hóa đến Huế theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá...

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 30/8 đến ngày 31/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm.

Từ ngày 31/8 đến ngày 01/9, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm; nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Mưa lớn, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại văn bản số 8916/VPCP-NN ngày 28/8/2026 của Văn phòng Chính phủ; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ; Lạng Sơn và từ Thanh Hóa đến Huế theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.