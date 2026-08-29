Hoàn thiện nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia theo dõi từng trường học

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT đang hoàn thiện bộ chỉ số phát triển giáo dục quốc gia và nền tảng số quản trị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dựa trên dữ liệu và kết quả từ địa phương và mỗi trường học.

Bộ chỉ số phát triển giáo dục - đào tạo quốc gia, dự kiến ban hành trong tháng 9-2026.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, ngành Giáo dục đang hướng tới đổi mới phương thức quản trị, chuyển từ chú trọng quy trình, thủ tục sang quản trị dựa trên mục tiêu, dữ liệu và kết quả.

Theo đó, Bộ GD-ĐT đang xây dựng bộ chỉ số phát triển giáo dục - đào tạo quốc gia, dự kiến ban hành trong tháng 9-2026. Bộ chỉ số gồm ba nhóm: chỉ số phát triển giáo dục, đào tạo quốc gia; chỉ số phát triển giáo dục địa phương và chỉ số phát triển giáo dục đại học.

Các chỉ số sẽ trở thành công cụ để đánh giá thực chất sự phát triển của giáo dục, tương tự các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phần lớn dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu ngành, với những thông số cụ thể như số học sinh/lớp, số giáo viên đạt chuẩn/số học sinh, các điều kiện bảo đảm chất lượng…

Theo Bộ trưởng, trên cơ sở mục tiêu và bộ chỉ số phát triển giáo dục, kết quả thực hiện của từng địa phương sẽ được theo dõi, đánh giá bằng các chỉ số cụ thể. Thay vì tập trung kiểm soát từng quy trình, cơ quan quản lý tập trung đánh giá kết quả; địa phương được chủ động, sáng tạo trong lựa chọn giải pháp và sử dụng nguồn lực để đạt mục tiêu, đi đôi với trách nhiệm giải trình.

Để thực hiện phương thức quản trị này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia. Hiện nay, việc các địa phương sử dụng những phần mềm, nền tảng khác nhau gây khó khăn cho kết nối dữ liệu. Nền tảng chung sẽ hướng tới phục vụ các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý trên một hệ thống thống nhất, cho phép theo dõi các chỉ số từ địa phương đến từng trường học.

Cách quản trị dựa trên mục tiêu và kết quả cũng sẽ được áp dụng đối với giáo dục đại học. Các chỉ số đánh giá cần được xác định phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và đặc điểm của từng cơ sở giáo dục đại học; kết quả thực hiện gắn với trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và cơ chế phân bổ, ưu tiên nguồn lực.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, Nhà nước ưu tiên nguồn lực cho một cơ sở không có nghĩa đó là quyền lợi mặc nhiên, mà nguồn lực phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả đạt được.

Việc xây dựng bộ chỉ số cùng nền tảng quản trị dựa trên dữ liệu được kỳ vọng tạo ra thay đổi quan trọng trong quản trị nhà nước về giáo dục: từ quản lý nặng về quy trình, thủ tục sang xác định rõ mục tiêu, đo lường kết quả, trao quyền chủ động trong cách thực hiện và gắn trách nhiệm giải trình với hiệu quả cuối cùng.