"Tiết học Gen Z" mùa 2 do CATP Hà Nội tổ chức: Tham quan cơ sở cai nghiện để học cách nói không với ma túy

ANTD.VN - 4 triệu lượt xem chỉ trong chưa đầy 2 giờ là con số "Tiết học Gen Z" mùa 1 do CATP Hà Nội để lại hồi tháng 4. Tháng 9 này, chương trình trở lại với một hành trình táo bạo hơn, đưa 300 cặp phụ huynh, con cái bước chân vào chính cơ sở cai nghiện ma túy để học cách "nói không" với chất cấm.

Trailer "Tiết học Gen Z" mùa 2 do CATP Hà Nội tổ chức

Từ kỷ lục 4 triệu lượt xem trong 2 tiếng…

Sáng 22/4/2026, cầu truyền hình "Tiết học Gen Z - Tự hào Hà Nội, sống chuẩn an toàn" chính thức lên sóng lúc 7h30, kết nối bốn điểm trường trên địa bàn Hà Nội gồm THCS Trần Duy Hưng, THCS Nguyễn Văn Huyên, THPT Mỹ Đình và THCS - THPT Marie Curie.

Chương trình hướng tới hơn 1,3 triệu học sinh, cán bộ, giáo viên tại toàn bộ các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố, với hơn 7.000 học sinh có mặt trực tiếp tại các điểm cầu. Ấn tượng hơn cả, chỉ trong chưa đầy hai giờ đồng hồ, livestream chương trình đã cán mốc bốn triệu lượt xem, một con số hiếm buổi tuyên truyền pháp luật nào chạm tới.

Không giáo án khô cứng, không bảng đen phấn trắng, tiết học hôm ấy là màn hình LED, là tiểu phẩm sân khấu hóa và những tình huống bất ngờ buộc học sinh phải lựa chọn ngay tại chỗ.

Từ cách từ chối lời rủ rê hút thuốc lá điện tử, nhận diện các loại ma túy núp bóng, đến cách ứng xử khi chứng kiến bạo lực học đường, mỗi tình huống đều được dàn dựng gần gũi với đời sống học trò. Tại điểm cầu THCS Nguyễn Văn Huyên, một tiểu phẩm về bạo lực học đường khiến cả sân trường lặng đi, rồi vỡ òa tranh luận khi câu hỏi được đặt ra: nếu là bạn thân của nạn nhân, các em sẽ làm gì để giúp bạn phá vỡ sự im lặng mà vẫn an toàn. anninhthudo

Cũng trong buổi sáng đó, ba mô hình mới được ra mắt gồm "Tiết học Gen Z", "Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết" và "Trường học không ma túy". Phát biểu tại điểm cầu trung tâm, Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhắn nhủ các em rằng kỷ nguyên số mở ra cơ hội nhưng cũng giăng đầy cạm bẫy, từ bạo lực học đường, lừa đảo mạng đến ma túy và thuốc lá điện tử, nên việc bảo vệ các em không dừng ở "biết luật" mà phải tiến tới "hiểu luật" và tự giác chấp hành.

Giám đốc CATP nhấn mạnh tri thức là sức mạnh, đạo đức là nền tảng, còn pháp luật chính là hành lang bảo vệ các em trên mọi chặng đường trưởng thành. Nhân DânNhân Dân

Điều khiến nhiều giáo viên bất ngờ là hiệu quả thực sự của cách làm này. Thầy Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng, nhìn nhận sự thay đổi rõ rệt trong cách học sinh tiếp nhận bài học. Theo thầy, việc chuyển từ hình thức "truyền đạt" nghe và ghi nhớ sang "trải nghiệm" được tham gia, được cảm nhận đã giúp học sinh biết cách từ chối, biết xử lý tình huống khi bị bạn bè rủ rê, thay vì chỉ nghe những hướng dẫn chung chung.

Sức hút của chương trình còn đến từ những gương mặt quen thuộc với giới trẻ. Nghệ sĩ Ưu tú Thái Sơn, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, Erik, diễn viên Trung Ruồi và Thanh Hương cùng tham gia, khiến những bài học vốn khô khan trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn qua âm nhạc và tiểu phẩm.

Các nội dung chính của "Tiết học Gen Z" mùa 2 do CATP Hà Nội tổ chức

Mã QR đăng ký tham gia "Tiết học Gen Z" mùa 2 do CATP Hà Nội tổ chức

Mùa 2: Đưa cả phụ huynh thăm quan cơ sở cai nghiện

Trong ba mô hình ra mắt hôm đó, "Trường học không ma túy" là mô hình được nhắc tới nhiều nhưng cũng khó hình dung nhất chỉ qua một buổi cầu truyền hình. Tháng 9 này, mô hình ấy được cụ thể hóa bằng một hành trình thật.

"Tiết học Gen Z" bước sang mùa thứ hai với một thay đổi lớn. Thay vì chỉ tổ chức riêng cho học sinh như mùa trước, 300 cặp phụ huynh - con cái, giáo viên - học sinh sẽ cùng nhau bước chân đến Cơ sở Cai nghiện số 1, xã Yên Bài, Hà Nội, trải nghiệm thực tế trong 90 phút. Đây là lần đầu tiên chương trình mời người lớn đồng hành cùng các em, thay vì đứng ngoài quan sát.

Ở đó, các em sẽ lắng nghe câu chuyện thật từ chính những người từng sa chân vào tệ nạn, thay vì học qua tiểu phẩm hay tình huống giả định như mùa 1. Ban tổ chức khẳng định mục đích không phải để gieo rắc nỗi sợ, mà để mỗi em tự rút ra bài học của riêng mình, từ đó có bản lĩnh vững vàng hơn trước những cám dỗ ngoài đời.

Chương trình do Công an TP Hà Nội phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức, dưới sự tham mưu của Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố. Đối tượng tham gia là học sinh từ 14 đến 18 tuổi, đang học tại các trường THCS, THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội.

Phụ huynh, giáo viên và học sinh quan tâm có thể quét mã QR trên trailer chương trình hoặc truy cập link đăng ký, điền đầy đủ thông tin tham dự. Thời hạn đăng ký kéo dài đến hết ngày 10/9/2026. Vì chỉ có 300 suất cho chuyến đi đặc biệt này, ai muốn tham gia nên đăng ký sớm.

Link đăng ký tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffrIUAEt0J9ZUKkbtCaRVKdTxaVxIwmRqB0rXOjJBHPh0tQ/viewform