Đề xuất nhiều điểm mới trong Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia

ANTD.VN - Bộ GD&ĐT đề xuất bổ sung kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Trí tuệ nhân tạo, điều chỉnh quy mô đội tuyển theo số lượng học sinh, tăng cường giám sát bằng camera, thiết bị dò kim loại và số hóa công tác chấm thi.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Dự thảo cơ bản giữ ổn định cách thức tổ chức Kỳ thi như năm 2026, đồng thời đề xuất một số điểm mới về tuyển chọn học sinh, tổ chức và chấm thi nhằm phù hợp với thực tiễn, tăng cường an ninh, an toàn và ứng dụng công nghệ.

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế được thực hiện trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đặt ra yêu cầu điều chỉnh một số quy định trong tổ chức Kỳ thi. Bên cạnh đó, yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi trong các lĩnh vực STEM, trí tuệ nhân tạo, cũng như đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khảo thí cần được cụ thể hóa.

Bổ sung kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Trí tuệ nhân tạo

Một trong những điểm mới đáng chú ý là đề xuất bổ sung kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Trí tuệ nhân tạo trên cơ sở các thí sinh đăng ký môn Tin học trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia.

Ảnh minh họa.

Theo Bộ GD&ĐT, việc bổ sung kỳ thi nhằm phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh có năng lực trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời phù hợp với chủ trương phát triển khoa học, công nghệ và việc triển khai Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông.

Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh quy mô đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia theo số lượng học sinh THPT của từng địa phương. Theo đó, mỗi sở GD&ĐT được đăng ký tối đa từ 10 đến 30 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn, tùy quy mô học sinh THPT. Mỗi đại học quốc gia được đăng ký tối đa 15 thí sinh/môn, trong khi các đơn vị dự thi khác được đăng ký tối đa 10 thí sinh/môn.

Đáng chú ý, nhằm khuyến khích đầu tư, phát triển và bồi dưỡng học sinh giỏi, nhất là ở các môn thuộc lĩnh vực STEM, đội tuyển môn thi có học sinh đoạt huy chương tại Olympic quốc tế hoặc khu vực do Bộ GD&ĐT thành lập đoàn có thể được đăng ký tăng thêm tối đa 2 thí sinh tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm liền kề tiếp theo.

Tăng cường giám sát, số hóa chấm thi

Dự thảo bổ sung một số giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường an ninh, an toàn và khả năng giám sát trong quá trình tổ chức Kỳ thi. Theo đó, trước khi vào phòng thi, các vật dụng và thiết bị điện tử thí sinh mang theo được kiểm tra, rà soát bằng thiết bị dò kim loại.

Sau buổi thi cuối cùng, thiết bị lưu trữ dữ liệu camera được niêm phong, bảo quản tối thiểu 9 tháng. (Ảnh: Asian school)

Camera giám sát dự kiến được bố trí tại phòng thi, khu vực hành lang, phòng bảo quản đề thi và phòng chứa bài thi, ghi hình liên tục trong suốt quá trình tổ chức thi. Hệ thống camera chỉ kết nối có dây trong mạng cục bộ, không sử dụng kết nối không dây hoặc Internet nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật dữ liệu.

Sau buổi thi cuối cùng, thiết bị lưu trữ dữ liệu camera được niêm phong, bảo quản tối thiểu 9 tháng. Dữ liệu camera là một trong những căn cứ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Thí sinh có hành vi vi phạm được phát hiện qua quá trình kiểm tra dữ liệu có thể bị hủy kết quả thi theo quy định.

Một điểm mới khác là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác chấm thi. Theo dự thảo, bài thi giấy sẽ được quét để tạo bản số hóa, sau đó giám khảo chấm trực tiếp trên hệ thống phần mềm.

Phần mềm tự động sinh phách và phân công ngẫu nhiên bài thi theo mã phách điện tử cho các giám khảo chấm độc lập. Người chấm chỉ được truy cập bài thi được phân công, không biết thông tin thí sinh hoặc kết quả của giám khảo khác. Hệ thống cũng tự động đối sánh kết quả chấm; Trường hợp có chênh lệch, giám khảo phải rà soát, thống nhất hoặc tổ chức chấm lần thứ ba theo quy định.

Dự thảo cũng đề xuất rút ngắn thời hạn gửi đề nghị phúc khảo xuống còn 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả; Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi được cấp một lần dưới dạng bản điện tử, phù hợp với lộ trình chuyển đổi số trong công tác quản lý, khảo thí và cấp văn bằng, chứng chỉ.