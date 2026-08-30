"Cùng Việt Nam tiến bước 2026" vượt mốc 10 tỷ bước chân, xác lập Kỷ lục Guinness

ANTD.VN - Sáng 30/8, sự kiện đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” lần thứ hai diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, tiếp nối hành trình được Báo Nhân Dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025, năm nay có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo cùng sải bước bên hồ Gươm “Cùng Việt Nam tiến bước” 2026

Sự kiện do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là năm thứ hai chương trình diễn ra trên quy mô toàn quốc, tiếp nối hoạt động đi bộ đồng hành được khởi xướng từ năm 2025.

Dự ngày hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP...

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo, người dân cùng đi bộ bên hồ Gươm

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đi bộ bên hồ Gươm

Sức mạnh đại đoàn kết từ hành động giản dị

Phát biểu chỉ đạo chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước".

Từ mùa đầu tiên được tổ chức vào năm 2025, chương trình đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, thu hút hơn 1 triệu người tham gia, ghi nhận hơn 6 tỷ bước chân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tiếp nối thành công đó, năm nay chương trình mang đến thông điệp "10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền", hướng tới mục tiêu lớn hơn, quy mô rộng hơn và ý nghĩa sâu sắc hơn.

"Chương trình đã lựa chọn một hoạt động hết sức giản dị, gần gũi và ai cũng có thể tham gia, đó là đi bộ, để từ đó truyền tải những thông điệp lớn về sức khỏe của nhân dân, về tinh thần yêu nước, về trách nhiệm công dân và phát triển bền vững. Điều làm nên giá trị của chương trình chính là từ một hoạt động thể thao quần chúng, chương trình đã kết nối thành một không gian rộng lớn từ mọi miền Tổ quốc, thể hiện một cách sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại chương trình

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chương trình

Đồng quan điểm trên, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định sự kiện năm 2026 không chỉ là hoạt động rèn luyện thể chất thông thường mà là hành động tập thể giàu ý nghĩa chính trị, xã hội, thể hiện quyết tâm của toàn dân cùng vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, tăng cường đoàn kết, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nêu rõ, hoạt động trực tiếp vận động nhân dân xây dựng thói quen đi bộ, bảo vệ môi trường và đề cao trách nhiệm cộng đồng, xem mỗi bước chân rèn luyện hôm nay là nền móng vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Những hình ảnh ấn tượng tại sự kiện

Xác lập kỷ lục thế giới tại gần 3.000 xã, phường

Theo ghi nhận từ hệ thống tiếp nhận dữ liệu, tính đến khi kết thúc sự kiện sáng 30-8, đã có 1.774.268 người tham gia tại 34 tỉnh, thành phố cùng gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính. Tổng số bước chân tích lũy đạt 10.068.000.515 bước.

Ngay tại chương trình, đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới (Guinness World Records) đã chính thức công bố và trao chứng nhận xác lập Kỷ lục Guinness thế giới: "Số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức vì môi trường" đối với 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Chia sẻ về hành trình này, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết: "Lần thứ hai - hai chữ ấy nghe thì giản dị, nhưng với những người tổ chức chúng tôi lại rất có ý nghĩa. Bởi tổ chức một lần thì mới là một sự kiện. Tổ chức lần thứ hai, rồi lần thứ ba, và tiếp nữa - nó bắt đầu thành một thói quen. Mà thói quen mới chính là thứ làm thay đổi một con người và có thể tạo sự thay đổi cho xã hội".

Đồng chí Lê Quốc Minh phân tích, việc lựa chọn môn đi bộ giúp mọi người dân đều có thể hưởng ứng dễ dàng khi không đòi hỏi sân bãi hay dụng cụ đắt tiền. Năm nay, từng bước chân không chỉ xuất hiện tại các quảng trường lớn mà đã hiện diện trên đường làng, bờ đê, sân đình và khắp các dốc bản vùng cao.

Chương trình khép lại đợt phát động cao điểm trực tiếp, song cổng đăng ký trực tuyến vẫn tiếp tục duy trì để người dân cả nước tích lũy bước chân mỗi ngày, biến việc rèn luyện thân thể thành thói quen sống lâu dài...