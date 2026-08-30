Khẳng định dấu ấn lực lượng Cảnh vệ miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ

ANTD.VN - Phòng Cảnh vệ miền Nam - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vừa tổ chức Tọa đàm khoa học “Bối cảnh lịch sử, nghệ thuật tác chiến và những chiến công tiêu biểu, chói sáng của Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)”.

Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam (gọi tắt là Đoàn 180) là đơn vị tiền thân của Phòng Cảnh vệ miền Nam, làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ và các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Các đại biểu dự tọa đàm

Với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, 4 cá nhân và 4 tập thể được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tọa đàm khoa học “Bối cảnh lịch sử, nghệ thuật tác chiến và những chiến công tiêu biểu, chói sáng của Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)” là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đoàn 180.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại buổi tọa đàm

Dự tọa đàm là các nhân chứng lịch sử đã chứng kiến sự trưởng thành của Phòng Cảnh vệ miền Nam trong 70 qua như Thiếu tướng Phạm Quốc Hùng - nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Đại tá Trần Văn Năm - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí nguyên chỉ huy Phòng Cảnh vệ miền Nam qua các thời kỳ...

Thiếu tướng Phạm Quốc Hùng - nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại tọa đàm

Thông qua các tham luận tại tọa đàm đã làm rõ bối cảnh lịch sử, quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp của đơn vị trong bảo vệ các đồng chí lãnh đạo, cơ quan và căn cứ Trung ương Cục miền Nam; đồng thời tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các thế hệ, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm cho CBCS lực lượng Cảnh vệ hôm nay.

Thượng tá Vũ Thanh Khương - Trưởng phòng Cảnh vệ miền Nam phát biểu tại tọa đàm

Chỉ đạo tại buổi tọa đàm, Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khẳng định, với tinh thần khoa học, trách nhiệm và thực tiễn, các tham luận, ý kiến trao đổi tại Tọa đàm tập trung làm rõ nhiều nội dung trọng tâm như bối cảnh lịch sử và yêu cầu hình thành lực lượng bảo vệ; quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam; những chiến công tiêu biểu, chói sáng; những nét đặc sắc về nghệ thuật tác chiến, tổ chức lực lượng và phương án bảo vệ; giá trị lịch sử, truyền thống và những bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ Cảnh vệ.

Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn những giá trị lịch sử, nghệ thuật tác chiến và truyền thống vẻ vang của Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam; đồng thời đúc kết những bài học kinh nghiệm có giá trị để vận dụng vào công tác xây dựng lực lượng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Cảnh vệ trong tình hình mới, tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, xây dựng lực lượng Cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.