Bắc bộ còn mưa giông hết tháng 8, Trung bộ nắng nóng 40 độ

ANTD.VN -Theo dự báo mới nhất, khu vực Bắc bộ mưa giông còn xuất hiện từ nay đến hết 31/8, từ ngày 1/9 thời tiết sẽ tốt hơn. Trong khi đó, khu vực Trung bộ nắng nóng gay gắt, nhiều nơi 40 độ C.

Cơ quan khí tượng thông tin, từ đêm 30/8 đến ngày 31/8, ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm.

Từ ngày 31/8 đến ngày 1/9, ở khu vực Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Đêm qua và sáng sớm nay 30/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29/8 đến 3 giờ ngày 30/8 có nơi trên 70mm như trạm: Thành Hưng (Thanh Hóa) 108,2mm; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 73,6mm; Ia Nan 1 (Gia Lai) 78,8mm.

Khu vực Bắc bộ mưa giông hết 31/8, từ 1/9 thời tiết chuyển nắng nhẹ

Ngày và đêm 30/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong khi đó, ngày 29/8, khu vực từ TP. Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hoà có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C như các trạm Đà Nẵng 38,2 độ C; Quảng Ngãi 38,1 độ C; Cam Ranh (Khánh Hòa) 40,2 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50-55%.

Trong ngày hôm nay khu vực TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hoà có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Từ ngày 31/8 nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung bộ kết thúc.

Dự báo mới nhất từ cơ quan khí tượng cho thấy, từ đêm nay đến 31/8, khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ như Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn mưa vừa, mưa to 30–60mm, cục bộ trên 130mm; từ ngày 1/9 trở đi miền Bắc thời tiết tốt, có nắng.

Còn trên biển, ngày và đêm 1/9, vùng áp thấp suy yếu từ bão Saudel di chuyển từ khu vực Quảng Đông (Trung Quốc) trở lại phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có khả năng tái sinh mạnh lại thành bão. Cơ quan khí tượng sẽ theo dõi chặt diễn biến của vùng áp thấp suy yếu từ bão Saudel.