Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Hà Nội có điểm gì mới?

ANTD.VN - Lễ khai giảng năm học mới của Hà Nội sẽ diễn ra từ 7h30 đến 8h30 ngày 5-9-2026 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc với điểm cầu chính đặt tại Trường THCS Trần Duy Hưng.

Năm học mới, Hà Nội yêu cầu tổ chức khai giảng không phô trương, hình thức, không vận động đóng góp trái quy định.

Năm học mới, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức lễ khai giảng bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của người học; tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, không phô trương, hình thức, không vận động đóng góp trái quy định.

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội, lễ khai giảng sẽ được tổ chức theo chương trình chung, từ 7h30 đến 8h30 ngày 5-9-2026 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Điểm cầu trung tâm của chương trình chung toàn quốc đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Điểm cầu chính của thành phố Hà Nội đặt tại Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng, số 5 phố Nguyễn Xuân Linh, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, kết nối trực tuyến từ 7h30 với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương.

Đối với các cơ sở giáo dục còn lại, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị căn cứ điều kiện thực tế, chủ động chuẩn bị các điều kiện để tham dự đầy đủ chương trình chung thông qua theo dõi truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1. Các hoạt động riêng trước chương trình chung (nếu có), được tổ chức gọn nhẹ, phù hợp và kết thúc trước 7h30.

Từ 7h30 đến 8h30, tất cả đại biểu, thầy cô giáo và học sinh tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình chung. Đối với cấp mầm non, căn cứ điều kiện thực tế, các cơ sở tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” và kết thúc trước 7h30; lựa chọn địa điểm tổ chức lễ khai giảng phù hợp, bảo đảm an toàn, tạo không khí vui tươi cho trẻ.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện thống nhất các nghi thức trong chương trình chung. Theo đó, nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng được thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm.

Các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp để thực hiện các nghi thức thống nhất, trang nghiêm, đúng thời điểm. Đối với nghi thức đánh trống khai giảng, tại mỗi cơ sở giáo dục bố trí cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm, tạo khí thế thống nhất, đồng bộ trong ngày khai giảng năm học mới trên phạm vi toàn thành phố.

Đối với các trường đủ điều kiện khánh thành ngày 5-9-2026, lễ khánh thành được tổ chức trong khuôn khổ chương trình chung toàn quốc. Các trường tổ chức đồng thời nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng với điểm cầu trung tâm theo diễn biến của chương trình. Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý các địa phương chỉ tổ chức khánh thành đối với công trình bảo đảm đầy đủ điều kiện về chất lượng, an toàn và pháp lý.

Sau khi kết thúc chương trình chung, các cơ sở giáo dục có thể tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch, phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện thực tế.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý các trường ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực, hướng tới học sinh. Các trường không kéo dài phần lễ, không tổ chức thêm các bài phát biểu mang tính nghi thức sau chương trình chung; dành thời gian phù hợp cho các hoạt động giáo dục, sinh hoạt đầu năm học của cán bộ, giáo viên, học sinh.