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Chính trị - Xã hội

TIN BUỒN: Đồng chí Đại tá Đào Xuân Hanh từ trần

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PV

ANTD.VN -Đồng chí Đại tá Đào Xuân Hanh (sinh năm 1951; trú tại: số 9 ngách 109/66 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, TP. Hà Nội); đã từ trần hồi 16h35 ngày 28/8/2026 (tức ngày 16 tháng 7 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 76 tuổi.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: đồng chí Đại tá Đào Xuân Hanh, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, là thân phụ đồng chí Thượng tá Đào Hồng Dương - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội; do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần hồi hồi 16h35 ngày 28/8/2026, hưởng thọ 76 tuổi.

Lễ viếng đồng chí Đào Xuân Hanh được tổ chức từ 09h đến 11h ngày 30/8/2026 (chủ nhật), tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đức Giang, phường Việt Hưng, TP. Hà Nội).

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h ngày 30/8/2026.

Hỏa táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ Văn Điển (đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, TP. Hà Nội).

An táng vào hồi 17h30 ngày 30/8/2026 tại nghĩa trang quê nhà: thôn Hưng Đạo, xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình kính báo

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