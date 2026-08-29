Công an phường vận dụng mạng xã hội, làm video gỡ “rào cản” với cư dân quốc tế

ANTD.VN - Thay vì phát tờ rơi hành chính, lực lượng công an cơ sở ở Hà Nội chủ động sản xuất video tiếng Anh để truyền tải quy định pháp luật, cảnh báo tội phạm và công khai số trực ban hỗ trợ khách quốc tế.

Công an phường Dương Nội làm video hướng dẫn pháp luật cho người nước ngoài

Đứng trước ống kính máy quay, một cán bộ công an mặc sắc phục phát âm tiếng Anh lưu loát, gửi thông điệp an ninh trật tự đến từng cư dân ngoại quốc. Đó là cách Đại úy Phan Anh Ngọc, cán bộ Công an phường Dương Nội, Hà Nội, lựa chọn để tiếp cận nhóm cư dân đặc thù đang sinh sống tại các khu đô thị mới.

Trong bản tin hình ảnh, lực lượng chức năng yêu cầu người nước ngoài tôn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp Việt Nam. Các hành vi đánh bạc, cá cược dưới mọi hình thức đều bị nghiêm cấm.

Căn hộ chung cư hay văn phòng làm việc không được sử dụng làm nơi vi phạm pháp luật. Cán bộ công an đặc biệt nhấn mạnh chế tài xử lý nghiêm đối với tội phạm ma túy, hành vi gây rối trật tự công cộng và các vụ việc dùng bạo lực xâm phạm thân thể, tài sản người khác.

Đi cùng nghĩa vụ chấp hành, cư dân được hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ trước nạn trộm cắp và các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội. Khi gặp sự cố như thất lạc hộ chiếu, mất tài sản, va chạm giao thông hoặc bị đe dọa, người nước ngoài có thể liên hệ ngay số trực ban 024.3358.1010 hoặc đến trụ sở tại địa chỉ HC02 Phan Kế Toại, Khu đô thị mới Dương Nội, Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết.

Cách làm này đánh trúng điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua tại các đô thị lớn. Người nước ngoài khi đến Việt Nam thường mang tâm lý e ngại tiếp xúc với lực lượng thực thi pháp luật sở tại do rào cản ngôn ngữ. Những văn bản hành chính khô cứng hay tờ rơi phát tay hiếm khi được đọc kỹ.

Việc một cán bộ cơ sở trực tiếp xuất hiện trên màn hình điện thoại với phong thái chuẩn mực tạo ra cảm giác cởi mở, minh bạch và tin cậy. Thông điệp dạng video ngắn cũng dễ dàng chia sẻ vào các hội nhóm cư dân chung cư, biến quy định pháp luật trừu tượng thành cẩm nang an toàn bỏ túi.

Hiệu quả của sáng kiến này gắn liền với năng lực giải quyết tình huống thực tế tại trụ sở. Khi số điện thoại khẩn cấp được công khai rộng rãi, lực lượng trực ban cần sẵn sàng phương án bố trí cán bộ tiếp nhận và xử lý tin báo bằng ngoại ngữ, tránh để đứt gãy liên lạc do bất đồng tiếng nói.

Sự chủ động gỡ bỏ khoảng cách giao tiếp cho thấy bước chuyển rõ nét trong tư duy quản lý đô thị hiện đại, chuyển từ nhắc nhở xử phạt thụ động sang đồng hành và phục vụ người dân.