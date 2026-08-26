Nước sông Tích lên, Công an phường xuyên đêm giúp dân

ANTD.VN - 18h40 ngày 24/8/2026, mực nước sông Tích tại Kim Quan chạm mốc 8,42m, vượt báo động III. Con số ấy có nghĩa là nước đã tràn qua nhiều tuyến phố, có nơi ngập sâu từ 0,5m đến 1,5m, và một đêm không ngủ bắt đầu với những cán bộ, chiến sĩ Công an phường Sơn Tây (Hà Nội).

Cán bộ Công an phường Sơn Tây cùng lực lượng cơ sở dựng rào chắn, gắn biển "Khu vực nước ngập sâu", cảnh báo và phân luồng người tham gia giao thông tại điểm ngập trên địa bàn phường.

Ngay sau khi Lệnh báo động lũ số 19/L-BCH ngày 24/8/2026 được ban hành, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND phường, Công an phường Sơn Tây ứng trực 100% quân số. Cán bộ, chiến sĩ chia thành các tổ, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường cùng các lực lượng cơ sở rà soát từng khu dân cư, xác định những điểm nước lên nhanh nhất.

Việc đầu tiên là chặn nguy hiểm lại từ xa. Hơn 40 rào chắn, barie được dựng lên. Khoảng 100 lượt cán bộ, chiến sĩ chốt trực tại phố Cầu Trì, ngã ba Quang Trung giao đường 35m, cầu Ba Quân, khu vực Ngô Quyền. Biển cảnh báo treo lên, giao thông phân luồng từ xa, các tổ túc trực xuyên đêm để không một người dân nào đi lạc vào vùng nước sâu.

Mức ngập từ 0,5m đến 1,5m nghe qua tưởng không nhiều, nhưng đủ để một chiếc xe máy chết máy giữa dòng, đủ để che khuất những đoạn trũng, miệng cống hay bờ mương ven đường. Ban đêm, khi mặt nước phẳng lì hắt lại ánh đèn, việc phân biệt nông sâu càng khó. Đó là lý do các chốt phải có cán bộ, chiến sĩ ứng trực liên tục, thay vì chỉ đặt rào rồi rút đi.

Nước ngập quá nửa bánh xe máy. Một cán bộ công an và một chiến sĩ lực lượng cơ sở khiêng rào chắn ra giữa lòng đường, cẩn thận buộc tấm biển đỏ vào thanh sắt. Phía sau họ, người đi xe máy vẫn dò dẫm rẽ nước qua. Tấm biển ấy nói hộ một điều mắt thường không đo được, rằng chỗ nào còn đi được và chỗ nào đã quá giới hạn an toàn.

Cùng lúc đó, ở những con ngõ nước đã vào tận sân, các tổ công tác khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Sơn Tây hỗ trợ người dân di dời máy giặt cùng tài sản ra khỏi căn nhà bị ngập trong ngõ nhỏ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Sơn Tây cùng lực lượng cơ sở kê cao đồ đạc, giúp một hộ dân hạn chế thiệt hại khi nước tràn vào nhà.

Con ngõ chỉ vừa hai người tránh nhau, nền gạch trơn nhẫy bùn. Chỉ huy Công an phường cùng các chiến sĩ khoác áo mưa mỏng chung tay khiêng chiếc máy giặt ra ngoài. Máy nặng, dây nguồn còn lòng thòng kéo lê phía sau. Không ai nói gì nhiều, mỗi người một tay, bước từng bước ngắn.

Trong một căn nhà khác, gần chục cán bộ, chiến sĩ chen kín gian phòng nhỏ, cúi rạp người luồn tay xuống gầm chiếc giường gỗ để kê cao khỏi nền nhà đã loang bùn. Chủ nhà đứng nép bên tường nhìn theo. Với người dân vùng ngập, giữ được chỗ ngủ khô ráo qua đêm nay đã là điều đáng kể...Đó là 2 trong nhiều hình ảnh mà CAP Sơn Tây đã kịp thời có mặt hỗ trợ nhân dân trong 2 ngày qua.

Song song với việc di dời tài sản, các tổ công tác đưa người dân ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn. Mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Nhưng suốt đêm 24/8, ở những điểm nước lên cao nhất của phường Sơn Tây, luôn có cán bộ, chiến sĩ Công an phường và lực lượng cơ sở ứng trực, đèn pin quét ngang mặt nước, giữ cho phần còn lại của khu phố được ngủ yên...