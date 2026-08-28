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Lính cứu hỏa Hà Nội sẵn sàng phương tiện, chờ lệnh lên đường dịp lễ 2-9

Chu Hương

ANTD.VN - Không có khái niệm “nghỉ lễ” đối với những người làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Chỉ cần một cuộc gọi khẩn cấp, tiếng còi xe sẽ vang lên, những người lính lập tức lên đường. Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão và yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội chủ động rà soát lực lượng, phương tiện, thiết bị, duy trì chế độ trực chiến, sẵn sàng lên đường xử lý các tình huống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ và sự cố do thiên tai gây ra.

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