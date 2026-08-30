Phó Thủ tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng chiến sĩ, đồng bào sải bước “Cùng Việt Nam tiến bước 2026” bên Hồ Gươm

ANTD.VN - Sáng 30-8, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo TP Hà Nội và cán bộ, chiến sĩ cùng đông đảo người dân sải bước trong sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước 2026”. Diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với thông điệp “Hành trình 10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền” do Báo Nhân Dân, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức, hoạt động đã tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy tinh thần thể thao và trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của đất nước.