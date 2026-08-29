Chủ động ứng trực, tuần tra khép kín địa bàn dịp cuối tuần và Quốc khánh 2-9

ANTD.VN - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về ứng trực, tuần tra, kiểm soát, Công an xã Mê Linh đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho nhân dân trong dịp Quốc khánh 2-9.

Tổ công tác trước giờ xuất quân tuần tra đêm dịp trước kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9-2026

Chủ động từ sớm, không để bị động, bất ngờ

Trong những ngày cuối tuần và đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nhu cầu đi lại, vui chơi, giao lưu của người dân gia tăng, kéo theo nguy cơ phát sinh các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Công an xã Mê Linh xác định công tác ứng trực, tuần tra, kiểm soát phải được triển khai chủ động, thường xuyên, liên tục, với phương châm không để xảy ra tình huống bất ngờ, bị động trên địa bàn.

Trên cơ sở đặc điểm địa bàn, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT, phân công cán bộ, chiến sĩ tổ chức ứng trực, tuần tra, kiểm soát tại những tuyến, địa bàn trọng điểm; đồng thời duy trì lực lượng sẵn sàng xử lý nhanh chóng, hiệu quả các vụ việc phát sinh.

Tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt ngã tư trên địa bàn xã

Trọng tâm của công tác tuần tra là các tuyến giao thông huyết mạch, những khu vực có mật độ phương tiện lưu thông cao, các tuyến đường kết nối với địa bàn lân cận. Việc tổ chức tuần tra được thực hiện theo hướng khép kín, kết hợp giữa nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm với bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý những dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở.

Trong đó, đường trục Mê Linh (đường 100) được xác định là một trong những tuyến giao thông quan trọng cần tập trung lực lượng. Đây là tuyến đường có quy mô lớn, rộng tới 100m với nhiều làn xe, giữ vai trò kết nối các khu vực và đi qua những vùng đang được quy hoạch, phát triển đô thị. Vào các thời điểm lượng người và phương tiện gia tăng, việc thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên tuyến có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, hạn chế nguy cơ phát sinh phức tạp về ANTT và ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Ngoài các chốt ứng trực vị trí quan trọng, lực lượng tuần tra lưu động khép kín địa bàn

Cùng với đường trục Mê Linh, Quốc lộ 23 cũng được các tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát. Đây là tuyến giao thông có vai trò kết nối quan trọng, liên thông với nhiều địa bàn, nên việc kiểm soát tình hình trên tuyến được Công an xã Mê Linh thực hiện thường xuyên, nhằm kịp thời phát hiện các vụ việc có dấu hiệu phức tạp, xử lý từ sớm, từ cơ sở.

Không chỉ tập trung vào công tác tuần tra trên các tuyến giao thông chính, Công an xã Mê Linh còn chú trọng công tác nắm tình hình, chủ động rà soát những yếu tố có thể tác động đến ANTT trong thời gian nghỉ lễ. Các tổ công tác được yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, duy trì chế độ trực, tuần tra theo kế hoạch, bảo đảm khi có vụ việc phát sinh phải nhanh chóng tiếp cận, xử lý, không để kéo dài hoặc hình thành điểm phức tạp.

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tuần tra, kiểm soát

Trung tá Hồ Mạnh Tiến, Phó trưởng Công an xã Mê Linh cho biết: “Đặc thù của Mê Linh là địa bàn có vị trí kết nối quan trọng với cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, đồng thời liên thông với nhiều tuyến quốc lộ và các khu vực lân cận. Xã Mê Linh tiếp giáp phường Thượng Cát và các xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Tiến Thắng, Yên Lãng, Ô Diên, Quang Minh của thành phố Hà Nội. Sự kết nối rộng về địa giới hành chính và giao thông đặt ra yêu cầu cao đối với công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin và phối hợp bảo đảm ANTT giữa các địa bàn”.

Tinh thần chủ động, ứng trực nghiêm túc được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong phương án bảo đảm ANTT dịp trước trong và sau Quốc khánh 2-9

Từ thực tế đó, Công an xã Mê Linh xác định công tác phối hợp phải được triển khai chặt chẽ, chủ động, nhất là trong những ngày nghỉ lễ khi lưu lượng người và phương tiện qua lại giữa các địa bàn có xu hướng tăng. Việc duy trì tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông không chỉ nhằm bảo đảm ANTT trong phạm vi địa bàn phụ trách mà còn góp phần tạo thế liên hoàn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

Tinh thần chủ động, ứng trực nghiêm túc được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong phương án bảo đảm ANTT dịp Quốc khánh. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mê Linh luôn trong tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ, xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm hoạt động tuần tra không bị gián đoạn, nhất là tại những thời điểm nhạy cảm, khi lượng người tham gia giao thông và các hoạt động xã hội gia tăng.

Tổ công tác làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT , TTATGT trên tuyến đường thuộc địa bàn

“Việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tuần tra, kiểm soát và ứng trực cũng nhằm góp phần xây dựng môi trường an toàn, ổn định để người dân yên tâm đi lại, vui chơi, nghỉ lễ. Qua đó, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong việc thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra bị động, bất ngờ.”- Trung tá Hồ Mạnh Tiến cho biết.

Với phương án được chuẩn bị kỹ lưỡng, lực lượng được bố trí phù hợp và các tuyến trọng điểm được tổ chức tuần tra thường xuyên, Công an xã Mê Linh đang chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT, góp phần giữ vững bình yên địa bàn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Đây cũng là tiền đề quan trọng để nhân dân đón Quốc khánh trong không khí an toàn, vui tươi, bình yên.