Công bố danh sách Olympic Việt Nam dự ASIAD 2026

Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19-9 đến 4-10, trong đó một số môn như bóng đá sẽ khởi tranh sớm, từ ngày 15-9.

Ban tổ chức cho phép mỗi đội đăng ký đội hình U23 + 3 (tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi). Tuy nhiên, VFF cùng ban huấn luyện đội tuyển thống nhất trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh tham dự ASIAD 2026 (Ảnh: VFF)

Theo đó, 23 cầu thủ Olympic Việt Nam dự ASIAD 2026 là sự kết hợp giữa những cầu thủ lứa U23 đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và nhiều gương mặt thuộc lứa tuổi 21.

Các tuyển thủ kỳ cựu hay một số cầu thủ trong độ tuổi U23 điển hình như Đình Bắc - Vua phá lưới U23 châu Á, Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 - không có tên,"nhường" cơ hội cho các đàn em.

HLV Kim Sang-sik do bận làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra cùng thời điểm nên cũng vắng mặt. Thay ông Kim dẫn đội Olympic dự ASIAD là HLV Đinh Hồng Vinh - gương mặt quen thuộc đã gắn bó với U23 Việt Nam nhiều năm qua, tại các giải giao hữu quốc tế.

Theo VFF, việc lựa chọn lực lượng trẻ không chỉ phục vụ mục tiêu trước mắt tại ASIAD mà còn nhằm chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, gồm Vòng loại U23 châu Á, SEA Games và giải vô địch U23 Đông Nam Á.

Sau ASIAD, đội tuyển dự kiến tiếp tục có đợt hoạt động trong FIFA Days tháng 11 tại Gia Lai nhằm duy trì và tiếp tục chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu này.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ hội quân trở lại vào ngày 12-9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13-9. Với quỹ thời gian chuẩn bị trực tiếp cho ASIAD không dài, việc chủ động xây dựng lực lượng từ sớm và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ được xem là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển.

Một điểm thuận lợi là đa số các tuyển thủ đã có đợt tập trung cùng nhau vào tháng 3 khi dự giải giao hữu CFA Team China 2026, nơi họ có cơ hội cọ xát với U23 CHDCND Triều Tiên, Thái Lan và Trung Quốc, cũng dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh.

Tại ASIAD 20, Olympic Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt gặp Kuwait ngày 15-9, Philippines ngày 18-9 và Uzbekistan ngày 22-9. Với thể thức hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, mỗi trận đấu tại vòng bảng đều có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tiến sâu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Phía VFF không đặt nặng chỉ tiêu thành tích cho Olympic Việt Nam tại ASIAD năm nay. Đội tuyển quyết tâm thi đấu hết khả năng, xem đây là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ trưởng thành qua những trận đấu ở cấp độ châu lục.