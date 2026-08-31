Công an xã đảo ở Hà Nội cấp căn cước cho học sinh trong những ngày nghỉ lễ

ANTD.VN - Trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại trụ sở Công an xã đảo Minh Châu (Hà Nội), các cán bộ chiến sĩ Công an xã vẫn miệt mài làm việc, nỗ lực cấp căn cước và định danh điện tử mức 2 cho hàng trăm học sinh từ 6 đến 14 tuổi...

Công an xã Minh Châu xuyên lễ cấp căn cước cho học sinh

​Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, tại trụ sở Công an xã Minh Châu không có không khí nghỉ ngơi. Tiếng máy in, tiếng máy quét vân tay và tiếng hướng dẫn ân cần của các chiến sĩ công an tạo nên một nhịp làm việc hối hả nhưng đầy trật tự.

Đây là nỗ lực thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, tập trung vào đối tượng học sinh từ 6 đến 14 tuổi.

​Tại trụ sở Công an xã Minh Châu, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương. Chị Nguyễn Thị H., một phụ huynh trú tại địa bàn, đang kiên nhẫn chờ con trai 9 tuổi hoàn tất thủ tục chụp ảnh và quét vân tay.

"Ngày thường các cháu bận học, bố mẹ bận làm, nên kỳ nghỉ lễ này là thời điểm vàng để chúng tôi đưa con đi làm Căn cước. Rất may là các chú công an làm việc cả ngày lễ, hướng dẫn rất tận tình nên thủ tục cũng nhanh gọn", chị H. chia sẻ.

​Với phương châm "làm hết việc chứ không hết giờ", Chi đoàn thanh niên Công an xã đã phối hợp chặt chẽ với Tổ Cảnh sát khu vực túc trực 24/7 để phục vụ nhân dân.

Sự chủ động này giúp các bậc phụ huynh và học sinh tận dụng tối đa thời gian nghỉ để hoàn thành các thủ tục hành chính quan trọng.

Việc cấp Căn cước và tài khoản VNeID mức 2 cho trẻ em mang lại nhiều tiện ích thiết thực: tích hợp các loại giấy tờ như Giấy khai sinh, Bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNeID; thuận tiện cho các thủ tục khám chữa bệnh, đi lại, nhập học và thi cử mà không cần mang theo nhiều giấy tờ.

​Hành động miệt mài làm việc, ân cần dỗ dành các em nhỏ để thu nhận thông tin chính xác của các cán bộ chiến sĩ Công an xã Minh Châu không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ Đề án 06 mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp, củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an cơ sở.

Đây thực sự là những hình ảnh đẹp, bình dị về tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" trong dịp lễ Quốc khánh năm nay