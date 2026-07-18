Tam tấu Son-Hên-Lộc trình làng, tuyển Việt Nam thắng đậm Myanmar

ANTD.VN - Tối 18/7, trên sân vận động Thái Nguyên, đội tuyển Việt Nam thắng đậm Myanmar 4-0 trong màn "thử lửa" cuối cùng trước khi chính thức bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Dù chỉ là trận giao hữu song màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Myanmar hút sự quan tâm đặc biệt, khi lần đầu tiên trong lịch sử hàng công của đội được dẫn dắt bởi bộ ba cầu thủ Brazil nhập tịch: Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên - Nguyễn Tài Lộc.

Trước đó, Hoàng Hên đã có cơ hội tái hợp Xuân Son sau khi cùng nhau toả sáng trong màu áo CLB Nam Định. Trong khi đó, tân binh Tài Lộc được HLV Kim Sang-sik tích cực thử nghiệm nhằm tìm ra phương án sử dụng anh hợp lý nhất.

Bộ ba cầu thủ Brazil nhập tịch cùng ra sân (Ảnh: Song Ngư/Vietnamnet)

Xuân Son cùng đồng đội ăn mừng bàn mở tỉ số (Ảnh: Song Ngư/Vietnamnet)

Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng mạnh hơn, tuyển Việt Nam dễ dàng tạo thế trận lấn lướt trước Myanmar.

Ngay phút thứ 5, bộ ba cầu thủ nhập tịch đã cùng để lại dấu ấn trong bàn mở tỉ số. Từ đường chuyền của Hoàng Hên bên cánh phải theo hướng tấn công, bóng chạm chân Tài Lộc đổi hướng vừa tầm để Xuân Son tung người làm thủng lưới thủ thành Myanmar.

Bàn thắng giúp tuyển Việt Nam thêm hưng phấn. Các đường bóng liên tục hướng vào khung thành Myanmar, với nhiều cơ hội dứt điểm trao cho Xuân Son, Hoàng Hên, Hoàng Đức...

Phút 39, từ tình huống cố định bên cánh trái, Trương Tiến Anh treo bóng vào vòng cấm để hậu vệ Phạm Xuân Mạnh thoải mái đánh đầu tung lưới Myanmar, nhân đôi cách biệt cho chủ nhà trước khi hiệp 1 khép lại.

Hoàng Hên có bàn thắng chính thức đầu tiên trong màu áo tuyển Việt Nam (Ảnh: Song Ngư/Vietnamnet)

Trong bối cảnh tuyển Việt Nam duy trì thể trận tấn công áp đảo, phút 59, Hoàng Hên tận dụng cơ hội dứt điểm kỹ thuật mang về bàn thắng thứ 3 cho tuyển Việt Nam. Đây đồng thời là pha lập công đầu tiên của Hoàng Hên kể từ khi được trao cơ hội khoác áo.

Những phút còn lại, HLV Kim Sang-sik có một số điều chỉnh nhân sự.

Đình Bắc - một trong số càu thủ vào sân từ ghế dự bị - mang về quả phạt đền và chính tiền đạo CLB Công an Hà Nội sau đó sút 11m thành công, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0 cho Việt Nam.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, với chuyến tập huấn Hàn Quốc đấu tập trước các đại diện K-League 3, K-League 2, K-League 1 tại Hàn Quốc, bên cạnh trận thắng đậm Myanmar.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026 bằng trận ra quân gặp Timor Leste trên sân Chonburi (Thái Lan) ngày 24-7 tới.