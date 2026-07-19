Siêu máy tính dự đoán bất ngờ về chung kết Tây Ban Nha - Argentina

ANTD.VN - Dù là đương kim vô địch thế giới và sở hữu huyền thoại đương đại Lionel Messi, Argentina vẫn bị siêu máy tính Opta đánh giá thấp hơn khá nhiều so với Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, diễn ra lúc 2h00 sáng 20-7. Theo đó, cơ hội chiến thắng của "Bò tót" bất ngờ cao gần gấp đôi so với đội bóng áo sọc xanh trắng.

Theo kết quả mô phỏng của siêu máy tính Opta, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Argentina trong cuộc đua tới chiếc cúp vàng. Cụ thể, trong 90 phút chính thức, Tây Ban Nha được dự đoán có tới 45% khả năng chiến thắng, gần gấp đôi con số 26% của Argentina. Tỉ lệ hai đội hòa và bước vào hiệp phụ là 29%.

Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Argentina ở chung kết World Cup 2026

Về tổng thể, Tây Ban Nha có tới 59,6% khả năng giành chức vô địch World Cup 2026. Xác suất Argentina bảo vệ thành công ngôi vương chỉ là 40,4%.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, hai đội tuyển đang đứng số 1 và số 2 trên bảng xếp hạng FIFA gặp nhau ở một trận chung kết. Đây cũng là màn đối đầu đặc biệt giữa hai nhà đương kim vô địch của hai nền bóng đá lớn nhất thế giới. Argentina đang giữ cả chức vô địch World Cup lẫn Copa America, còn Tây Ban Nha là nhà vô địch EURO.

Tây Ban Nha có cơ hội chiến thắng trong 90 phút cao gần gấp đôi Argentina

Lần đầu tiên trong lịch sử, nhà đương kim vô địch Nam Mỹ và đương kim vô địch châu Âu chạm trán nhau trong trận chung kết World Cup.

Nếu tiếp tục đăng quang, Argentina sẽ trở thành đội tuyển thứ ba bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau Italia (1934, 1938) và Brazil (1958, 1962).

Trong khi đó, Tây Ban Nha đứng trước cơ hội lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới sau chức vô địch năm 2010.

Hàng thủ đáng nể của Tây Ban Nha

Argentina bước vào chung kết với thành tích toàn thắng cả 7 trận từ đầu giải. Nếu đánh bại Tây Ban Nha, La Albiceleste sẽ trở thành đội đầu tiên kể từ Brazil năm 2002 vô địch World Cup với thành tích thắng toàn bộ các trận đấu.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Opta, đội bóng được xem là ứng viên sáng giá hơn lại là Tây Ban Nha. Điểm mạnh lớn nhất của La Roja nằm ở khả năng kiểm soát thế trận và hệ thống phòng ngự gần như hoàn hảo.

Tính đến trước trận chung kết, Tây Ban Nha chỉ cho phép các đối thủ tạo ra trung bình 0,31 bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi trận. Đây là thông số thấp nhất tại World Cup 2026, đồng thời cân bằng thành tích tốt nhất kể từ năm 1966, ngang với Uruguay tại World Cup 1990.

Nhờ hệ thống phòng ngự chắc chắn, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã giữ sạch lưới 6 trận - nhiều nhất giải đấu.

Không chỉ vậy, Tây Ban Nha còn đang sở hữu chuỗi 37 trận bất bại trên mọi đấu trường kể từ sau thất bại trước Colombia vào tháng 3-2024. Nếu không thua Argentina, La Roja sẽ lập kỷ lục chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử của một đội tuyển châu Âu.

Argentina hướng tới cột mốc lịch sử

Ở phía đối diện, Argentina cũng đang tạo nên một chuỗi phong độ thuyết phục. Không chỉ thắng cả 7 trận tại World Cup 2026, La Albiceleste còn nối dài chuỗi chiến thắng từ trước giải.

Nếu đánh bại Tây Ban Nha, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni sẽ có chiến thắng thứ 15 liên tiếp, thiết lập kỷ lục mới đối với một đội tuyển Nam Mỹ.

Ngoài mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, Argentina còn kỳ vọng Lionel Messi sẽ khép lại sự nghiệp World Cup theo cách hoàn hảo nhất.

Messi đối đầu Yamal - biểu tượng của hai thế hệ

Tâm điểm lớn nhất của trận chung kết chắc chắn là màn so tài giữa Lionel Messi và Lamine Yamal.

Nếu cùng góp mặt trên sân, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có hai cầu thủ thuộc hai đội vào chung kết sở hữu khoảng cách tuổi tác hơn 20 năm.

Messi trước màn đối đầu định mệnh với Yamal (Ảnh: Footmercato)

Messi bước vào trận đấu ở tuổi 39 và chuẩn bị trở thành cầu thủ (không phải thủ môn) lớn tuổi nhất từng thi đấu trong một trận chung kết World Cup.

Đây cũng là trận chung kết World Cup thứ ba trong sự nghiệp của đội trưởng Argentina sau các năm 2014 và 2022, giúp anh cân bằng kỷ lục của huyền thoại Brazil Cafu.

Trong khi đó, Yamal sẽ trở thành cầu thủ trẻ thứ ba từng góp mặt ở một trận chung kết World Cup khi mới 19 tuổi, chỉ sau Pele và Giuseppe Bergomi.

Cả hai cũng đang là những cầu thủ thực hiện nhiều pha rê bóng thành công nhất tại World Cup 2026.

Một ngôi sao đại diện cho đỉnh cao của sự nghiệp, người còn lại được xem là gương mặt mở ra tương lai của bóng đá thế giới.

Ngoài Messi và Yamal, Rodri cũng là cái tên đáng chú ý. Tiền vệ của Tây Ban Nha đã thực hiện 655 đường chuyền tại giải đấu năm nay - nhiều nhất trong lịch sử một kỳ World Cup và được xem là ứng viên hàng đầu cho Quả bóng vàng nếu La Roja lên ngôi.

Lịch sử đối đầu khá cân bằng

Đây mới là lần thứ hai Tây Ban Nha và Argentina gặp nhau tại World Cup.

Ở lần đối đầu duy nhất trước đó tại vòng bảng World Cup 1966, Argentina giành chiến thắng 2-1.

Tuy nhiên, trong thế kỷ 21, cán cân nghiêng về Tây Ban Nha.

La Roja thắng 3 trong 4 lần gặp Argentina, trong đó đáng nhớ nhất là chiến thắng đậm 6-1 ở trận giao hữu năm 2018. Đó cũng là một trong rất ít lần La Albiceleste phải nhận tới 6 bàn thua trong một trận đấu.