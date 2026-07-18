HLV Kim Sang-sik: "ĐT Việt Nam sẽ còn tốt hơn tại AFF Cup 2026"

ANTD.VN - Sau chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Myanmar trong trận giao hữu diễn ra tối 18-7 trên sân vận động Thái Nguyên, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời lưu ý một số điều trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup (ASEAN Cup 2026).

Ở buổi họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik tỏ ra hài lòng khi nhiều gương mặt mới và các cầu thủ nhập tịch đều thể hiện được năng lực, trong trận đấu được xem là màn tổng duyệt cuối cùng trước AFF Cup 2026.

Đánh giá về bộ ba Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên cùng thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang, HLV Kim Sang-sik khẳng định tất cả đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có những đóng góp tích cực vào lối chơi chung của đội tuyển.

Bộ ba Hoàng Hên - Xuân Son - Tài Lộc được HLV Kim Sang-sik đánh giá cao

"Xuân Son, Tài Lộc, Hoàng Hên và Patrik Lê Giang đều đã thể hiện tốt vai trò của mình. Họ giúp ĐT Việt Nam mạnh hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục có những phương án để các cầu thủ phát huy tối đa khả năng, đồng thời hoàn thiện về thể lực, chiến thuật nhằm hướng tới những màn trình diễn tốt hơn tại AFF Cup 2026", ông Kim nói.

Một trong những điểm nhấn khác của trận đấu là màn thể hiện của Nguyễn Đình Bắc sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Tiền đạo trẻ tiếp tục cho thấy sự đa năng khi được bố trí thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh.

Theo HLV Kim Sang-sik, đây không phải là thử nghiệm ngẫu nhiên mà đã được Ban huấn luyện chuẩn bị từ trước trong quá trình tập huấn tại Hàn Quốc.

"Chúng tôi đã thử nghiệm Đình Bắc ở vị trí này trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc. Hôm nay, cậu ấy đã thể hiện tốt và cho thấy sẵn sàng thi đấu khi đội tuyển cần", chiến lược gia người Hàn Quốc nhận xét.

Dù đội tuyển Việt Nam đang sở hữu nhiều cá nhân có khả năng tạo đột biến, HLV Kim Sang-sik vẫn khẳng định triết lý xuyên suốt của ông là xây dựng sức mạnh tập thể thay vì phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào.

Ông nhấn mạnh Ban huấn luyện sẽ tiếp tục nghiên cứu những tổ hợp nhân sự phù hợp để phát huy tối đa sức mạnh của toàn đội trong từng trận đấu.

HLV Kim Sang-sik trong buổi họp báo sau trận (Ảnh: VFF)

Thông điệp này cũng phản ánh định hướng xây dựng đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik - đề cao tính gắn kết, sự linh hoạt về chiến thuật và khả năng thích ứng của từng cầu thủ trong hệ thống chung.

Chiến thắng 4-0 trước Myanmar không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam có màn chạy đà thuận lợi trước ngày lên đường dự AFF Cup 2026, mà còn mang đến nhiều tín hiệu tích cực về phong độ, sự hòa nhập của các tân binh cũng như tính hiệu quả trong các phương án chiến thuật mà HLV Kim Sang-sik đang xây dựng.

Với bộ khung ngày càng hoàn thiện cùng tinh thần hưng phấn sau màn tổng duyệt thành công, đội tuyển Việt Nam đang sẵn sàng bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương, với mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.