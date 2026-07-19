'Thói quen' chiến thắng của HLV Tây Ban Nha mỗi khi vào chung kết

ANTD.VN - Trận chung kết World Cup 2026 không chỉ là cơ hội để tuyển Tây Ban Nha chinh phục ngôi vương thế giới lần thứ hai, mà có thể còn đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của HLV Luis de la Fuente. Nhà cầm quân 65 tuổi đã góp mặt ở 7 trận chung kết cùng các cấp độ đội tuyển Tây Ban Nha và giành chiến thắng tới 5 lần, thành tích hiếm có trong lịch sử bóng đá nước này.

Không giống nhiều đời HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente trưởng thành từ chính hệ thống đào tạo của LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF). Ông gia nhập RFEF từ năm 2013 và lần lượt gặt hái thành công cùng các đội U19, U21 rồi đội Olympic trước khi được trao trọng trách ở đội tuyển quốc gia.

Tháng 5-2013, De la Fuente tiếp quản đội U19 và nhanh chóng khẳng định năng lực khi giúp Tây Ban Nha vô địch U19 châu Âu sau chiến thắng 2-0 trước Nga trong trận chung kết.

HLV Luis de la Fuente cùng Tây Ban Nha là đương kim vô địch EURO (Ảnh: Getty Images)



Ba năm sau, ông được bổ nhiệm dẫn dắt đội U21 và tiếp tục mang về những thành công. Năm 2018, U21 Tây Ban Nha đánh bại Italia 3-2 để giành HCV Đại hội thể thao Địa Trung Hải. Đến năm 2019, đội U21 tiếp tục đăng quang U21 châu Âu sau khi vượt qua Đức với tỉ số 2-1 ở chung kết.

Tại Olympic Tokyo 2020, giải đấu diễn ra vào năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch, De la Fuente đưa Tây Ban Nha vào đến trận tranh HCV nhưng để thua Brazil 1-2 sau hiệp phụ.

Sau thất bại của tuyển Tây Ban Nha trước Morocco tại vòng 1/8 World Cup 2022, Luis Enrique rời ghế HLV trưởng và De la Fuente được lựa chọn thay thế.

Quyết định của RFEF khi đó từng gây nhiều tranh cãi bởi De la Fuente chưa từng dẫn dắt một CLB lớn hay đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, nhà cầm quân sinh năm 1961 nhanh chóng xóa tan mọi nghi ngờ bằng những danh hiệu liên tiếp.

Ngay trong năm 2023, ông giúp Tây Ban Nha lần đầu tiên vô địch UEFA Nations League sau khi đánh bại Croatia trên chấm luân lưu ở trận chung kết. Một năm sau, La Roja tiếp tục lên ngôi tại EURO 2024 bằng chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh.

Đó là giải đấu mà Tây Ban Nha tạo nên hàng loạt cột mốc đáng nhớ khi trở thành đội tuyển đầu tiên toàn thắng toàn bộ các trận đấu ở một kỳ EURO, đồng thời lập kỷ lục về số bàn thắng ghi được trên hành trình đăng quang.

Đến Nations League 2025, De la Fuente tiếp tục đưa Tây Ban Nha vào chung kết. Dù hòa Bồ Đào Nha 2-2 sau 120 phút, đội bóng của ông thiếu may mắn và chịu thất bại 3-5 ở loạt luân lưu.

Tây Ban Nha lúc này là tập thể đồng đều và gắn kết, rất khó bị đánh bại (Ảnh: The Guardian)

Tính trên mọi cấp độ đội tuyển, Luis de la Fuente đã giành 5 danh hiệu cùng bóng đá Tây Ban Nha - điều chưa HLV nào trong lịch sử RFEF làm được. Thành công của ông dựa trên việc gắn bó lâu dài với hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Tây Ban Nha, trực tiếp dìu dắt, thấu hiểu từng thói quen, kỹ năng của nhiều cầu thủ hiện là trụ cột của La Roja. Từ đó, ông xây dựng một tập thể giàu tính gắn kết thay vì phụ thuộc vào những ngôi sao riêng lẻ.

Nếu đánh bại Argentina ở chung kết World Cup 2026, ông sẽ có danh hiệu thứ 6 và trở thành HLV thứ hai đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới, sau Vicente del Bosque - người từng giúp La Roja vô địch World Cup 2010 và EURO 2012.

Trước mắt ông là thử thách lớn nhất sự nghiệp - cuộc đối đầu với Argentina ở chung kết World Cup 2026. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, De la Fuente sẽ không chỉ mang về ngôi sao thứ hai cho bóng đá Tây Ban Nha mà còn khẳng định vị thế của một trong những HLV thành công nhất lịch sử xứ sở bò tót.